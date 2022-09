Chefen for PET undgår sag om brud på tavshedspligt

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) afviser at undersøge, om chefen for Politiets Efterretningstjeneste overtrådte loven, da han angiveligt videregav intime detaljer om den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det oplyser Hans Jørgen Bonnichsen, der torsdag i en mail har modtaget afgørelsen fra DUP.

Han anmeldte tidligere på måneden PET's chef, Finn Borch Andersen, for muligt brud på tavshedspligten.

Anmeldelsen skete på baggrund af oplysninger i Berlingske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mediet kunne berette, at Borch Andersen havde viderebragt oplysninger om den hjemsendte FE-chef Lars Findsens sexliv. Det skulle være sket under briefinger af partiledere.

Hans Jørgen Bonnichsen, der har en fortid som operativ leder i PET, mente, at tavshedspligten kunne være overtrådt.

Men DUP ser altså ingen grund til at indlede en efterforskning af sagen.

Der er ingen rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart, lyder myndighedens begrundelse ifølge Bonnichsen.

Ifølge Berlingske kom Finn Borch Andersen med oplysninger om Lars Findsens sexliv under fortrolige briefinger af partiledere i februar.

Emnet på møderne var en eventuel ophævelse af immuniteten for den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Anklagemyndigheden mener, at der er grundlag for at tiltale Hjort Frederiksen for at have røbet statshemmeligheder. Senere er der rejst tiltale mod Lars Findsen for samme type forbrydelse.

- Jeg mener, at det er uberettiget, at man går ind og inddrager Lars Findsens dybt, dybt private forhold i forhold til en briefing om immunitetsproblemet i Claus Hjort-sagen, har Hans Jørgen Bonnichsen tidligere forklaret om baggrunden for sin anmeldelse.

Oplysningerne om Lars Findsens sexliv, der angiveligt involverer sadomasochisme, var irrelevante i sammenhængen, mener Bonnichsen.

- Det tilhører en tid, hvor der var en seksuel bonerthed, som ikke eksisterer i dag. Og det var aldrig kommet frem, hvad der foregår i Lars Findsens soveværelse, medmindre den nuværende PET-chef var gået ud og havde fortalt om det. Aldrig, har Bonnichsen sagt.

Allerede i en skriftlig udtalelse fra 28. juni har Lars Findsen selv kommenteret, at PET skal have røbet oplysninger om hans privatliv.

"En begrundelse for at videregive disse oplysninger om mine rent private forhold kan meget vel være pakket ind i en konstrueret påstand/mistanke om, at jeg skulle have været under afpresning af en bestemt journalist," skrev Lars Findsen .

Der er imidlertid intet sagligt belæg for at inddrage oplysningerne om privatlivet i briefingerne i forhold til de sigtelser, der er rejst, har han påpeget.

"Jeg opfatter det som en dyb krænkelse af både mine nærmeste og mig selv", skrev han. Og tilføjede, at han anså det som et forsøg på at intimidere ham og undergrave hans troværdighed.

PET har tidligere overfor Ritzau afvist at kommentere Bonnichsens anmeldelse af Finn Borch Andersen.

/ritzau/