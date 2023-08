Chefredaktør: Findsen opsøgte mig om Ahmed Samsam

Chefredaktør for radiokanalen 24syv Simon Andersen fortæller onsdag i Østre Landsret, at den nu hjemsendte FE-chef Lars Findsen i officiel sammenhæng opsøgte Andersen privat angående Ahmed Samsam.

Det foregik i foråret eller forsommeren 2020, fortæller Simon Andersen.

- Som jeg husker det, så foregik det i mit private hjem, lyder det fra Simon Andersen, som kort forinden har måttet sidde længe og lytte på en tvist mellem advokat Erbil Kaya og kammeradvokat Peter Biering.

Tvisten har drejet sig om, hvorvidt Andersen overhovedet skulle have lov til at forklare sig om de kilder, han benyttede sig af, da han som nyhedschef for Berlingske skrev om Samsam-sagen i årene 2019-2021.

Simon Andersen påberåber sig kildebeskyttelse i forhold til de kilder, som leverede de første oplysninger om, at Samsam var agent for de danske efterretningstjenester, da han i 2013 og 2014 var i krig i Syrien.

Og derfor mener advokat Biering ikke, at Simon Andersens forklaring kan bruges - den skal slet ikke høres.

Retsformand Steen Mejer giver dog Erbil Kaya lov til at fortsætte sin afhøring, og det er i den forbindelse, at Simon Andersen nævner mødet med Lars Findsen.

- Jeg opfattede det som en officiel henvendelse fra en myndighedsperson, fortæller Simon Andersen.

Henvendelsen fra Lars Findsen drejede sig ifølge Simon Andersen om, at man fra Forsvarets Efterretningstjenestes side gerne ville have en drøftelse med Ahmed Samsams daværende advokat, Thomas Brædder.

- Henvendelsen drejede sig om, at jeg skulle hjælpe med at skabe en bagdør for en forhandling med Thomas Brædder., fortæller Simon Andersen.

/ritzau/