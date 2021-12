Chefredaktør frifundet i sag om navneforbud

Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, er onsdag blevet frifundet i sag om brud på et navneforbud i sagen vedrørende den svindeldømte Britta Nielsen.

Retten i Aarhus har desuden bestemt, at tre journalister, som også var tiltalt for at bryde navneforbuddet, ikke skal straffes, oplyser retten til Ritzau.

Retten har nemlig valgt at tage en bestemmelse om strafbortfald i brug. Den betyder, at selv om en tiltalt må anses som skyldig, så kan der være så mange formildende omstændigheder i spil, at der ikke skal gives en straf.

Ritzau kender endnu ikke rettens begrundelse for afgørelsen og derfor heller ikke, hvorfor retten har taget straffelovens paragraf 83 om strafbortfald i brug.

Det navneforbud, som er sagens kerne, blev nedlagt i Københavns Byret 18. oktober 2018. Her besluttede en dommer, at det var forbudt at nævne navn på Britta Nielsens børn i forbindelse med Nielsens svindelsag.

Nielsen var sigtet for svindel med mere end 100 millioner kroner, og børnene blev efterforsket for hæleri, fordi man mistænkte dem for at have modtaget en del af udbyttet.

Et navneforbud er ikke kun et forbud mod at nævne navnet direkte. Det er også et forbud mod at bringe andre oplysninger, som i offentligheden kan føre til identifikation af de beskyttede.

Og det mente anklagemyndigheden, at Jyllands-Posten gjorde i en artikel 14. oktober 2018. Her skrev avisen blandt andet, at yderligere to kvinder og en mand var sigtet i sagen.

Avisen skrev samtidig, at de tre var yngre end Britta Nielsen, og at de kendte hinanden godt. Det blev også nævnt, at Britta Nielsen havde tre børn.

I artiklen blev det også nævnt, at Britta Nielsen på en auktion i 2007 købte en hest - formentlig til sin datter - formedelst 175.000 kroner.

Disse oplysninger var - sammen med en række andre oplysninger - ifølge sagens anklageskrift en overtrædelse af navneforbuddet, fordi de gjorde, at offentligheden kunne regne ud, hvem en eller flere af de tre var.

Anklagemyndigheden mente dels, at de tre journalister, der stod som forfattere til artiklen, dels også ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe, skulle kendes skyldige og straffes.

Retten har imidlertid valgt at frifinde Nybroe. Kun journalisterne har overtrådt navneforbuddet, men de slipper altså for straf.

/ritzau/