Chefstrateg: Hold fast i investeringer trods Ukraine-krise

Med det nuværende konfliktniveau i Ukraine bør danskere ikke ændre i deres investeringer.

Sådan lyder det onsdag fra Frederik Engholm, som er chefstrateg hos Nykredit.

- Vores råd er faktisk, at man skal lade være med at lave for meget om, siger han.

Han forklarer, at der tegner sig et billede af, at den slags geopolitiske kriser typisk "påvirker markedet ret kortvarigt".

- Kigger man kvartaler frem, så har det sjældent efterladt det store aftryk på markedet. Det skyldes, at de fleste af den slags kriser ikke gør det helt store ved den underliggende globale vækst, fortsætter strategen.

Tirsdag blev sanktionspakker fra både USA og EU offentliggjort.

Det skete, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag anerkendte udbryderregionerne Donetsk og Luhansk i Østukraine som uafhængige.

Chefstrategen bemærker, at de europæiske markeder dagen efter trods lidt "panik i starten", tog det "relativt pænt".

Men der kan fortsat komme kortvarige udsving og særdeles dårlige dage for markederne, vurderer han.

- Lige nu står vi et sted, hvor russerne ikke har gjort så meget mere end det, man kunne forvente, siger han.

- Det næste skridt ville være ét, der ville være noget hårdere og ville kræve strengere sanktioner fra vestlige lande.

- Det ville give en større ængstelighed for, at russerne kunne finde på at bruge det modsvar, som de har. Det kunne være at skrue midlertidigt ned for nogle af de energileverancer til Europa, som vi er så afhængige af.

- Så vil vi kunne risikere at se udsving på adskillige procent - måske to-tre-fire - i dagene lige efter.

En lignende melding til folk med penge investeret lød tirsdag eftermiddag ifølge mediet Marketwire fra Nordeas investeringsstrateg Simon Kristiansen.

- De, som kan modstå markedsudsving på kort sigt, vil blive belønnet på lang sigt, skrev han i en kommentar.

