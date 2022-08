Chokolade og pasta manglede dansk mærke: Lidl får stor bøde

Det kunne koste Lidl 120.000 kroner at mangle info om allergener på dansk. Lang sagsbehandling nedsætter bøde.

Gluten, mælk, soja og nødder er blandt fødevarer, der kan udløse alvorlige allergiske reaktioner. Derfor skal det klart, tydeligt og på dansk stå på fødevarer, hvis produktet indeholder disse ingredienser.

Det gjorde det bare ikke på en stribe produkter i supermarkedskæden Lidl, da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg på hovedkontoret i Kolding flere gange i løbet af 2018 og 2019.

Derfor har en dommer ved Retten i Kolding fastsat en bødestraf på 60.000 kroner. Hun gav Lidl mulighed for at vedtage bøden eller gå videre med sagen. Kæden har valgt at modtage bøden på 60.000 kroner.

Fristen for at beslutte sig udløb tirsdag.

Det var produkter som chokolade, spegepølse, paté og pasta, der alle manglede information på dansk om allergener.

Ifølge lovgivningen skal det fremgå på dansk eller "på andre sprog, der i det konkrete tilfælde kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk", hvis der i en fødevare er ingredienser, som forbrugere kan være allergiske overfor.

Hos Lidl manglede der ifølge anklageskriftet for eksempel på pakker med Ferrero Rocher og Raffaello oplysninger på dansk om allergene ingredienser som mælk, hasselnød, mandler, hvedemel og soja.

På pakker med fyldt pasta var det ikke på dansk oplyst, at man ved at sætte tænderne i indholdet også kunne få hvedemel, mælk og æg med på gaflen.

Dommeren ved Retten i Kolding tilkendegav ved et retsmøde i sidste uge, at Lidl's forseelser ud fra en samlet vurdering skulle udløse en bøde på 120.000 kroner.

På grund af en overordentlig lang sagsbehandlingstid blev det dog nedsat til det halve.

Produkterne med de manglende danske mærkninger blev opdaget i december 2018 og løbende i foråret og sommeren 2019.

Anklageskriftet mod Lidl fik sat sidste punktum i november 2020, men siden har sagen ventet i godt halvandet år på at komme for retten.

/ritzau/