Chr. Hansen løfter salget i opmuntrende start på regnskabsår

Fra september til og med november 2021 har Chr. Hansen solgt for, hvad der svarer til to milliarder kroner.

Den danske ingredienskoncern Chr. Hansen har haft gang i salget i perioden fra september til og med november 2021.

Her har selskabet omsat for 268,2 millioner euro. Det viser regnskabet for perioden, der er første kvartal i selskabets skæve regnskabsår.

Det svarer til cirka to milliarder kroner, hvilket er 10,1 procent mere end samme periode et år tidligere.

En mindre del af fremgangen skyldes dels positive effekter fra udviklingen i valutakurser, dels et opkøb af selskabet Jennewein.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mestendels skyldes det dog en vækst i volumen. Altså hvor meget der er solgt.

Topchef Mauricio Graber kalder i en kommentar til regnskabet starten på det nye regnskabsår for "opmuntrende".

Chr. Hansen er blandt verdens største producenter af bakterier, kulturer og enzymer til mejeriprodukter og føde- og drikkevarer.

Chr. Hansens nuværende forretning er delt i to, hvor den ene producerer og sælger ingredienser til blandt andet brug i mejeriprodukter som yoghurt og ost, mens den anden del er fokuseret på kosttilskud.

Bruttoresultatet - det, der er tilbage, når omkostningerne til at producere er trukket fra - var i kvartalet på 147,2 millioner euro.

Det svarer til 1,1 milliarder kroner og er otte procent mere end samme periode et år før.

Bundlinjen blev løftet med cirka 28 procent til 46,2 millioner euro. Det svarer til 343,8 millioner kroner.

Chr. Hansen er målt på omsætning i top 100 over Danmarks største virksomheder.

Selskabet bliver fulgt tæt blandt investorer på aktiemarkedet, da selskabet er noteret på fondsbørsen i København og en del af C25-indekset.

/ritzau/