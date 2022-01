Efter sagen om Per Christensens privatliv er der indgået aftale om, at han stopper som formand for 3F.

Per Christensen stopper som formand for fagforbundet 3F

3F og Per Christensen har tirsdag indgået en aftale om, at Per Christensen træder tilbage som formand for fagforbundet 3F.

Det oplyser 3F i en pressemeddelelse.

Fratrædelsen sker ifølge 3F efter gensidig aftale mellem fagforbundets ledelse og Per Christensen.

Aftalen kommer på baggrund af sagen vedrørende Per Christensens dobbeltliv, som B.T. var først til at fortælle om.

Blandt andet har Per Christensen haft sideløbende forhold til fire kvinder ad to omgange. Det vil sige, at han ad to omgange har set to kvinder samtidig.

/ritzau/