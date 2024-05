Christianit kaldte sig King Kong og tjente 20 millioner på hash

I en hashsag med Christiania som omdrejningspunkt har fem af de i alt syv mænd, som Københavns Byret for nylig fandt skyldige, opgivet at anke dommen til Østre Landsret.

Det indebærer, at dommen på fængsel i otte år til den 50-årige christianit Rasmus Krogh Pedersen står ved magt.

Ud over fængsel konfiskeres hos manden de 20 millioner kroner, som byretten mente, at han har tjent på den ulovlige handel.

Beløbet er usædvanlig stort i forhold til andre sager organiseret handel med stoffer.

I løbet af blot et år og tre måneder organiserede han håndtering af i alt godt to ton hash.

En del af varerne blev solgt fra bod nummer fem og en ved bod ved navn Candy i Pusher Street, fastslog byretten. Det skete især i 2020. I april blev den kendte og berygtede handelsgade lukket.

Beviserne i sagen bestod blandt andet i udlæsning af krypteret kommunikation på det system, som kaldes Sky ECC.

Her optrådte Krogh Pedersen under profilen "King Kong", da han udvekslede beskeder med andre personer i netværket.

På Pedersens bankkonti har politiet i forvejen beslaglagt cirka seks millioner kroner. Som led i konfiskationen mister han desuden et kolonihavehus i Ballerup samt friværdien af en lejlighed i København og en anpart af en ejendom i Fuengirola i Sydspanien.

Byretten ribbede ham dog ikke for alt. Nogle boksehandsker og en møntsamling fik han lov til at beholde.

Da retten afsagde dom, betegnede retsformanden Pedersen som bagmand. Han havde en ledende rolle i netværket og betalte således løn til de andre involverede, lød det.

I sanktionen indgår også, at han i otte år ikke må tage ophold i et område på og ved Christiania. Perioden gælder fra det tidspunkt, han løslades. For at komme til og fra sit hjem på Mælkevejen i Christiania skal han følge bestemte ruter.

Den ene af de to mænd, der har anket, er en hollandsk statsborger. Ifølge byretten var han en slags grossist. Straffen lød på fængsel i syv år og konfiskation af ti millioner kroner.

