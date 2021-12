Christianit kan få fire års forbud mod ophold på Christiania

Det er nødvendigt for at forebygge alvorlig kriminalitet, at en mand får et opholdsforbud, mener anklager.

Han bor på Christiania, men måske må christianitten snart ikke opholde sig på fristaden og altså ved sit hjem længere.

Den 55-årige mand sidder på anklagebænken i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for 19 forhold om salg eller medvirken til salg af hash fra et træskur på Christiania.

Det skulle være sket fra 22. januar til 3. marts i år, og anklager Tasi Nørskov-Jensen mener, at det foruden en fængselsstraf skal koste den 55-årige et opholdsforbud.

- Det er min opfattelse, at et forbud skal vare ikke under fire år, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen er den første, hvor anklagemyndigheden går efter at forbyde en christianit ophold på Christiania.

Muligheden for at give et forbud mod at færdes og opholde sig bestemte steder i en periode på mellem et og ti år, opstod i forbindelse med den såkaldte bandepakke 3, som blev vedtaget i efteråret 2017.

Værktøjet, som har til formål at forebygge ny kriminalitet, er før blevet brugt mod medlemmer af bande- og rockergrupperinger.

Sagen mod den 55-årige er en del af et sagskompleks, der er blevet døbt Big Bang, og her risikerer i alt tre mænd fra Christiania at få et forbud mod at opholde sig på deres egen bopæl.

Den 55-årige christianit har to børn, men de har ikke adresse hos ham.

Det er indgribende, medgiver anklageren. Men det er dog ifølge Tasi Nørskov-Jensen nødvendigt, hvis man ønsker at forebygge, at den tiltalte begår lignende kriminalitet igen.

- Anklagemyndigheden har begrænset sig til det absolut nødvendige, siger hun med henvisning til, at Christianshavn eksempelvis ikke er medtaget i zonen.

Manden på anklagebænken er tidligere dømt i en omfattende sag om hashhandel på Christiania, der har fået tilnavnet Operation Nordlys. Det kostede ham to et halvt års fængsel.

Forsvarsadvokat Anders Schønnemann Olesen bestrider ikke, at der er blevet solgt hash fra boden, eller at hans klient har været en del af det.

Men mens anklageren også mener, at den tiltalte skal hæfte for andres salg i boden, som den 55-årige skulle have haft en ledende rolle i, mener forsvaret, at han alene kan stå til ansvar for sit eget hashsalg.

Der ventes dom i sagen senere mandag.

/ritzau/