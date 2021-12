45-årig mand idømmes et år og ni måneders fængsel, men undgår forbud mod at være på Christiania, hvor han bor.

Christianit undgår opholdsforbud i dom for hashsalg

I en speciel sag slipper en 45-årig mand for et opholdsforbud på Christiania, hvor han selv har boet i en årrække.

Det har Københavns Byret mandag afgjort i en sag om hashhandel på fristaden.

- Vi mener ikke, man har ført det bevis, der skal til, i den her sag, siger retsformand Pernille Kjærulff.

Manden er dog kendt skyldig i salg af godt otte kilo hash fra januar til marts i år, og det koster ham en dom på et år og ni måneders fængsel.

På det tidspunkt var store dele af landet lukket ned, og på Christiania var der sat et træskur op for at informere besøgende om coronarestriktionerne. Men der foregik andet end bare vejledning om mundbind og afstand.

Der blev også langet hash over disken af blandt andre den 45-årige.

Anklagemyndigheden gik efter to års fængsel, mens forsvaret påstod mellem et år og tre måneder og halvandet år.

Den dømte har bedt om tid til at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.

Anklagemyndigheden vil også bruge de næste to uger på at se sagen igennem og vurdere, om den ønsker at anke.

