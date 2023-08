Claus Hjort: Min sag skal køre for lukkede døre

Når retssagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen begynder til november får offentligheden og pressen ikke lov til at overvære retsmøderne.

For dørene bliver helt lukket under retssagen. Det har Østre Landsret fredag bestemt, skriver Hjort på sin facebookprofil.

En dommer i Københavns Byret har tidligere bestemt, at sagen skulle køre for lukkede døre. Claus Hjort Frederiksens forsvarer, René Offersen, kærede straks kendelsen til landsretten, som nu har stadfæstet byrettens beslutning.

- Østre Landsret har i dag med dommerstemmerne 2-1 bestemt, at dørene skal være lukkede i min sag, skriver han.

- Jeg er imidlertid fortrøstningsfuld og forventer at få lov til at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Byretten har afsat 12 retsmøder til at behandle selve straffesagen mod den 75-årige tidligere Venstre-minister. Det første retsmøde er planlagt til 7. november og det sidste til den 12. december.

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for i fem tilfælde at være kommet med udtalelser, der efter anklagemyndighedens opfattelse er en overtrædelse af straffelovens paragraf 109 om videregivelse af statshemmeligheder.

Han nægter sig skyldig.

Hvad han har sagt, og hvornår han har sagt det, holder anklagemyndigheden skjult. Den del er nemlig slettet i det anklageskrift, som pressen har fået aktindsigt i.

Det vil kunne skade Danmarks forhold til fremmede magter, hvis oplysningerne kom offentligt frem, lyder det nemlig.

Derfor kom anklagemyndigheden også med anmodningen om at lukke dørene under selve straffesagen.

Claus Hjort Frederiksen selv ønsker, at sagen mod ham skal foregå i fuld offentlighed. Han har tidligere sagt, at straffesagen udelukkende bygger på hans deltagelse i den offentlige debat.

Den tidligere forsvarsminister skriver fredag på Facebook, at han hele tiden har forventet, at udsigterne til et succesrigt resultat er størst i Højesteret.

- Det er derfor i sig selv en stor opmuntring og bekræftelse, at der var en landsdommer, der voterede for at åbne dørene. I løbet af næste uge modtager Procesbevillingsnævnet min ansøgning, den er allerede i produktion, skriver Claus Hjort Frederiksen.

Østre Landsret har fredag middag ikke mulighed for at bekræfte oplysningen om lukkede døre.

