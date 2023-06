Claus Hjorts forsvarer glæder sig over Højesterets signaler

Afgørelsen fra Højesteret om åbne døre i en straffesag mod en tidligere medarbejder i PET kan få stor betydning på behandlingen af sagen mod Claus Hjort Frederiksen.

Det siger advokat René Offersen, der er forsvarer for den tidligere forsvarsminister.

- Det er en afgørelse, der bringer stor glæde og fremtidshåb for Claus Hjort.

- Den vil få betydning for både det processuelle og det indholdsmæssige i sagen, siger René Offersen.

Han kalder kendelsen "fremragende" og siger, at den indeholder nogle markante signaler fra Højesteret.

- Det hele er blevet løftet. Man ser her forskellen på de underordnede domstole og Højesteret, som har trukket nogle fundamentale værdier fra menneskerettighederne ind i kernen af sagen, siger advokaten.

Claus Hjort er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder ved fem lejligheder. Den tidligere minister anklages for at have overtrådt straffelovens paragraf 109.

Sagen skal afgøres af Københavns Byret. På forhånd har byretten rullet gardinerne ned. Den skal behandles bag lukkede døre, blev det bestemt i maj. Afgørelsen er dog kæret af Claus Hjort til Østre Landsret.

Derimod handler sagen mod den tidligere PET-medarbejder om overtrædelse af en mildere bestemmelse i straffeloven. Nemlig straffelovens 152 om videregivelse af fortrolige oplysninger. Manden vil tilstå, mens Claus Hjort nægter sig skyldig.

Tirsdagens kendelse går ud på, at dørene ikke skal lukkes i sagen om PET-medarbejderen. Anklagemyndighedens argumenter er så generelle og overordnede, at det ikke er muligt for Højesteret at tage stilling. Der kan ikke ske en efterprøvelse, hvilket netop er domstolenes rolle.

- Her har Højesteret hældt anklagemyndigheden ned ad brættet. Man siger, der skal foreligge gode og præcise grunde, før der kan ske dørlukning, kommenterer René Offersen.

Han hæfter sig også ved noget andet. Nemlig at landets øverste domstol henviser til afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen.

Her er det blevet fastslået, at tilstedeværelsen af klassificerede oplysninger i en sag ikke i sig selv kan begrunde dørlukning. Der er ingen automatik. Åbne døre er udgangspunktet. Dørlukning skal begrænses til det strengt nødvendige.

