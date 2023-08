Claus Hjorts nævningekrav kommer for Højesteret

Højesteret skal tage stilling til, hvorvidt straffesag mod Claus Hjort Frederiksen skal behandles ved et nævningeting.

Det oplyser Claus Hjort Frederiksen selv på Facebook.

Både Københavns Byret og Østre Landsret har tidligere afvist hans ønske og bestemt, at sagen skal behandles som en almindelig domsmandssag.

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder.

De nærmere detaljer er ukendt, da sagen på grund af Danmarks forhold til fremmede magter behandles under størst mulige lukkethed i retssystemet.

I retsplejeloven, som blandt andet regulerer, hvordan retssager skal foregå, lyder det, at i sager "vedrørende politiske lovovertrædelser", skal retten sættes som et nævningeting.

Det betyder, at sagen skal bedømmes af tre juridiske dommere og seks lægdommer - på samme måde som de mest alvorlige straffesager, hvor der er krav om mere end fire års fængsel bliver behandlet.

Anklagemyndigheden har i Hjort-sagen lagt op til, at den skal behandles som en almindelige domsmandssag. I en sådan medvirker i byretten én juridisk dommer og to domsmænd.

Som sin begrundelse for, at sagen er politisk og derfor bør føres for et nævningeting, skriver Hjort på Facebook torsdag:

- Det er historisk at Justitsministeren pålægger anklagemyndigheden at rejse straffesag mod en oppositionspolitiker for landsskadelig virksomhed efter straffelovens paragraf 109 ved angiveligt at have ytret sig om statshemmeligheder, der er opnået kendskab til som enten forsvarsminister eller medlem af Folketingets kontroludvalg.

I april afviste Københavns Byret Hjort Frederiksens ønske, og siden har Østre Landsret også afvist det.

Hjort har søgt om tilladelse i Procesbevillingsnævnet om at få spørgsmålet indbragt for Højesteret, og det har han fået nu.

Det vides endnu ikke, hvornår landets øverste dommere vil tage stilling til spørgsmålet.

