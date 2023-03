CO2-lagring kan skabe op mod 9000 danske arbejdspladser

Takket være gunstige vilkår i undergrunden kan Danmark være på vej mod et nyt erhvervseventyr onsdag. Det viser en analyse fra tænketanken Kraka.

Her starter olieselskaberne Ineos og Wintershall Dea med at lagre CO2 i et udtjent oliefelt i den danske del af Nordsøen.

Fangst, transport og lagring af CO2 i undergrunden - også kaldet CCS - kan resultere i op mod 9000 danske arbejdspladser, viser analysen.

Tallet er beregnet ud fra en forudsætningen om, at Danmark sætter sig på 5 procent af det europæiske marked for CO2-lagring. Heri ligger et økonomisk potentiale på 50 milliarder kroner.

Ti procent af markedsandelen kan give 17.000 arbejdspladser, viser analysen. Håbet er, at Danmark også kan lagre CO2 for nabolande som Tyskland og Polen.

- Med lagringen af den første CO2 i den danske undergrund rykker vi i Danmark helt frem i førerfeltet i verden.

- Det glæder os, at vi har alle forudsætninger for at skabe en ny industri med tusindvis af arbejdspladser på ryggen af de erfaringer, vi har høstet på Nordsøen de seneste 50 år, siger Mads Gade, der er administrerende direktør i INEOS Danmark ifølge en pressemeddelelse.

Det britiske olieselskab INEOS står sammen med tyske Wintershall Dea bag den første CO2-lagring i Danmark. Projektet har fået navnet Project Greensand.

Kronprins Frederik sætter onsdag gang i det hele. Det sker 50 år efter, at hans far, prins Henrik, officielt åbnede Danmarks produktion af olie og gas, skriver Jyllands-Posten.

Nu skal oliefelterne altså i stedet bruges til at vende klimaudviklingen i verden og sende CO2 tilbage i felterne.

En del af løsningen på verdens klimaudfordringer findes lagringen af CO2. Den danske undergrund er med sine mange reservoirer i Nordsøen velegnet til at lagre CO2.

Helt konkret foregår det ved, at CO2 indfanges, for eksempel fra røgen fra et forbrændingsanlæg. Herefter gøres det til flydende væske og sendes efterfølgende ned i undergrunden via brønde mere end 1800 meter under havbunden.

