Container med 300 kilo kokain fra Brasilien giver 16 års fængsel

I en sag om 300 kilo kokain i en container, som politiet diskret fulgte til Hedehusene ved København, er flere mænd sent tirsdag blevet kendt skyldige af Københavns Byret.

To af de tiltalte, heraf en belgisk statsborger, straffes med fængsel i 16 år. Otte andre dømmes også for at have været involveret i forskelligt omfang. De får fra 8 til 14 år.

Containeren kom oprindeligt fra Brasilien, men tyske toldere i Bremerhaven åbnede den og opdagede de mange kilo kokain.

Stoffet blev skiftet ud med uskadelige varer, og derefter bragte et andet skib containeren til København, hvor politiet overtog den videre transport med lastbil til et firma i Hedehusene.

En drone hang i luften og mange betjente var klar, da flere mænd nærmede sig containeren hos værktøjsproducenten 1. marts sidste år.

Politiet har døbt efterforskningen "Operation Container".

De to hovedmænd stod ifølge anklagerne fra National Enhed for Særlig Kriminalitet til den absolut maksimale straf, nemlig 20 år.

Men domsmandsretten vil ikke skrive under på, at der er tale om særdeles skærpende omstændigheder, sådan at den normale strafferamme kan sprænges.

Det skyldes, forklarer retsformanden, at der kun er ét tilfælde af indsmugling.

To af de 12 mænd har fået fængsel i to år og seks måneder. Byretten finder, at de ikke vidste, at der var tale om kokain. De troede, at de skulle hente hash i store mængder.

En enkelt er helt blevet frifundet. Han blev tvunget ind i gruppens forberedelser og deltog altså ikke frivilligt, fastslår retten.

Den ene hovedmand er en 47-årig belgisk statsborger. Allerede i Bremerhaven forsøgte han at få fat i containeren, mener byretten. Da det mislykkedes, fortsatte han sin jagt i Danmark og fandt en stribe samarbejdspartnere.

Så opsat var han på at nå frem i tide, at han prajede en taxi i Rødbyhavn og blev kørt til Ejby nær Glostrup.

Specialanklager Tomas Hugger udtrykker i en pressemeddelelse tilfredshed med, at der er udmålt i alt 111 års fængsel.

I efterforskningen har politiet kortlagt planlægningen i detaljer. Hvordan nogle mødte op i Københavns havn for at spotte containeren. Og hvordan andre købte tasker, som kokainen skulle fragtes væk i.

Hemmelig kommunikation afslørede også betalingen. "To af de lange" skulle en af mændene således have for arbejdet. Det kan oversættes til to millioner kroner, fastslår retten.

Samtlige dømte tager betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

I øvrigt bestemmer byretten, at de nedlagte navneforbud udstrækkes til at gælde frem til en eventuel ankesag.

/ritzau/