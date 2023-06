Coop beholder slikproducent på Ukraines sorte liste på hylderne

Coop har ikke planer om at boykotte den amerikanske koncernen bag chokolademærket Marabou, Mondelēz, som er kommet på Ukraines sort liste.

Det oplyser detailkoncernen til Ritzau i en skriftlig kommentar.

- Der er stadig mange virksomheder, hvis varer sælges på det russiske marked, blandt andet fordi fødevarer ikke er omfattet af sanktionerne.

- Derfor har vi valgt at forholde os til oprindelse og produktionsland af varerne, frem for at boykotte enkelte virksomheder, siger CSR-chef i Coop, Thomas Roland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har heller ingen planer om, at anbefale sine medlemmer at boykotte sortlistede virksomheder.

- Linjen fra os er, at vi gør det, som politikerne fortæller os, vi skal.

- Virksomhederne må selv vurdere, om der rejser sig et forbrugerpres for ikke at sælge de her produkter. Men det er op til den enkelte virksomhed ud fra den situation, de står i, siger Lasse Hamilton Heidemann, som er EU- og International Chef i Dansk Erhverv.

Ukraine vurderer, at Mondelez ved at fortsætte sine forretninger i Rusland bidrager til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine.

SAS har stoppet salget af mærkerne Marabou, Daim og Oreo på sine fly.

I starten af juni valgte DBU at sætte alle aktive kampagner med Marabou og kvindelandsholdet på digitale platforme og sociale medier på pause

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere og flere norske virksomheder har valgt at stoppe salget af produkter fra Mondelez' brands, der også ejer norske Freia.

Coop Norge har lørdag bedt om et møde med landets fødevareminister.

Dagligvarekæden ønsker en afklaring på, hvordan de skal forholde sig til de virksomheder, der er kommet på den sorte liste.

Alle selskaberne begrunder beslutningen med, at Mondelez 27. maj blev sortlistet af den ukrainske antikorruptionsmyndighed.

/ritzau/