Coop Danmark får godkendt økonomisk redningsplan

Landsrådet, der er øverste myndighed, i Coop har fredag aften godkendt en redningsplan for dagligvarekoncernen Coop Danmark.

Planen indebærer, at cirka halvdelen af Coop Danmark, der står bag en række supermarkedskæder, heriblandt SuperBrugsen og 365 Discount, bliver solgt til energiselskabet OK.

Det skriver Coop amba, der ejer Coop Danmark, i en pressemeddelelse fredag.

Coop amba er en andelsforening. Det vil sige, at selskabet ikke har nogle aktionærer, men i stedet er ejet af medlemmer.

Foruden dagligvarekoncernen driver Coop amba også onlineshoppen coop.dk og FDB Møbler.

- Med denne aftale sikrer vi både forretningens og foreningens fremtid. Det har været helt afgørende at få tilført ny kapital til Coop Danmark, og det har vi med denne aftale sikret på bedste vis, siger tiltrædende formand for Coop amba Pernille Skipper i meddelelsen.

For en uge siden offentliggjorde Coop Danmark en økonomisk plan for, hvordan man vil redde dagligvarekoncernen.

Det skal ske ved, at OK med købet af cirka halvdelen af ejerskabet og sammen med Coop amba skyder to milliarder kroner i Coop Danmark.

Samtidig får energiselskabet også "bestemmende indflydelse". Det betyder derfor også, at Coop-medlemmerne får markant mindre indflydelse.

Det er det, som et flertal af landsrådet har stemt ja til.

I alt stemte 107 for aftalen, mens fem stemte imod.

Redningsplanen kommer efter, at Coop Danmark har haft store økonomiske problemer i flere år.

I 2022 havde koncernen et underskud på 628 millioner kroner, og årsregnskabet for 2023, der bliver offentliggjort lørdag, ventes at vise lignende resultater.

- Der er god grund til at takke landsrådet for den klare opbakning. Det betyder, at der er ro om Coops økonomi, siger bestyrelsesformand i Coop Danmak Jeff Gravenhorst i meddelelsen.

- Nu kan vi koncentrere kræfterne om at realisere den nødvendige turnaround, hvor vi forenkler virksomheden og fokuserer på det gode købmandskab og den basale drift i butikkerne.

Coop-koncernens landsrådsmøde fortsætter lørdag, hvor der skal vælges en ny formand.

Her er Pernille Skipper, der tidligere har været politisk ordfører for Enhedslisten, som den eneste indstillet til posten.

Der skal derudover også vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

