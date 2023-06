Coop giver leverandører skylden for høje fødevarepriser

Supermarkedsgiganten Coop vil presse leverandører til at sænke priserne på fødevarer hurtigst muligt.

Det skyldes ifølge koncernen, at indkøbspriserne er skyhøje og fortsætter med at stige, til trods for at priserne på råvarer, energi og transport er lavere nu end for et år siden.

Det skriver dagligvarehandlen.dk.

Ifølge kommerciel direktør i Coop Jeff Salter har koncernen over det seneste år brugt mange ressourcer på at regne prisstigningerne efter, for at undersøge om de var begrundet i reelle omkostningsstigninger.

- Det gør vi fortsat. Og nu skærper vi vores krav til, at priserne skal ned og er klar til at gå meget langt over for dem, der ikke er lydhøre og rimelige.

- Med faldende omkostninger til energi, transport og emballage er det nødvendigt, at det afspejles i lavere indkøbspriser for os, siger han til dagligvarehandlen.dk.

Jeff Salter forklarer, at nogle leverandører har ramt et rimeligt niveau, men at for mange er "langt fra et rimeligt niveau".

/ritzau/