Coop sænker pris på frostvarer og bacon

Et frossent hvidløgsbaguette vil fremover koste 14,95 kroner i Coops butikker. Det er et prisfald på tre kroner.

Det frosne brød er blot en ud af 163 forskellige varer, som dagligvarekæden Coop, som stadig går under navnet Kvickly eller Super Brugsen, sænker prisen på tirsdag og næste uge.

Det siger Coops kategoridirektør, Jeff Salter, til Ritzau.

- Vores kunder har en hel forståelig forventning om lavere priser efter inflationskrisen. Derfor er leverandørerne generelt nødt til at sænke deres priser, så vi kan fortsætte prisfaldene over for vores kunder, siger han.

Prisfaldene vil blandt andet ramme hverdagsprodukter som ris, udvalgte frostvarer, bacon og økologiske agurker.

- Det er en blanding af egne varemærker, men også nogle brandede varer. Overvægten er på egne varemærker, fordi vi gerne vil stå endnu stærkere på markedet, siger Jeff Salter.

Coop sidder aktuelt i forhandlinger med de fleste af sine leverandører og forventer klart, at leverandørerne også lægger op til yderligere prisfald:

- Energipriserne er tilbage på niveau, og råvareprisindekset på tværs af mange af de store råvarer er også tilbage på et niveau, der ligner det, der var før inflationskrisen.

Det er dog for tidligt at sige, hvordan forhandlingerne går, da de først lige er gået i gang.

Tidligere i sommer annoncerede Coop første bølge af prisfald, hvor omtrent 80 mejeriprodukter blev billigere.

Tidligere i september lød det fra Coop-konkurrenten Salling Group, der står bag Føtex, Netto og Bilka, at kæden varslede prisfald den kommende tid.

- Vi kommer til at lægge maksimalt pres på priserne, sagde Anders Hagh, der er ny topchef hos Salling Group, til Dagbladet Børsen.

