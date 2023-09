Coop sætter Irma-mindeplader op foran nye butikker

Den blå Irma-pige vinker endegyldigt farvel næste år, men minderne vil leve videre.

Det sørger dagligvarekæden Coop for med en række mindeplader for Irma foran de nye butikker i Brugsen-kæden, hvor i alt 11 af butikkerne skal være i tidligere Irma-butikker.

Kædedirektør Torben Andersen står i spidsen for den nye Brugsen-kæde.

- Vi kommer også til at lave en mindeplade for Irma uden for de her butikker, så vi har virkelig forsøgt at lytte og lave det her i stor respekt for Irma, for der er mange følelser i det, siger Torben Andersen til Detailwatch.

Han understreger også, at ti ud af 11 butikschefer, der har drevet de 11 Irma-forretninger, fortsætter som butikschefer i Brugsen-butikkerne.

Og knap 400 ansatte følger med.

Dagligvarekoncernen meddelte i slutningen af januar, at det var besluttet at lukke alle Irma-butikker efter 137 års supermarkedshistorie.

Annonceringen af Irma-butikkernes endegyldigt vakte stærke følelser blandt mange borgere. Tusinder udtrykte deres ærgrelse og utilfredshed blandt andet på Irmas facebookprofil.

Samtidig med at nogle borgere slog ring om deres lokale Irma for at protestere mod lukningen.

I april offentliggjorde Coop sit regnskab for 2022. Her lød underskuddet på 628 millioner kroner, hvilket var historisk stort.

Det store underskud blev dels forklaret med store investeringer i butikskæden 365discount og dels med inflationskrisen. Det sagde Coop-topchef Kræn Østergaard Nielsen.

Den omstrukturering i koncernen, som betyder, at Coop fremover får færre forskellige kæder, skal være med til at lappe hullet i kassen, lød det.

Ud over de 11 Irma-butikker, der bliver til Brugsen, er der ni tilbageværende Irma-butikker, der skal omdannes til en ny kæde med navnet Coop, mens 28 butikker bliver til Coop365.

