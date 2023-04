Coop-supermarkeder får mærke på PFAS-frie stegepander

Dagligvarekoncernen Coop, der blandt andet står bag supermarkederne SuperBrugsen, Kvickly og 365 discount, indfører et nyt mærke, der skal fortælle, om et produkt er fri for PFAS-fluorstoffer.

Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

Mærket "Fri for PFAS" vil fra mandag kunne ses på Coops produkter med slip-let-belægninger som stegepander, bageforme og bradepander.

Indførslen af mærket betyder også, at det inden længe ikke vil være muligt at købe PFAS-holdige stegepander, bageforme og bradepander fra Coops egne mærker i butikkerne.

Mærket skal ifølge Coop guide forbrugerne, så de kan vælge produkter uden PFAS.

PFAS beskrives som evighedskemikalier, fordi de er svære at nedbryde. Mærket skal bane vejen for et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter, skriver Coop.

Ifølge CSR-direktør i Coop Signe D. Frese har dagligvarekoncernen siden 2015 arbejdet systematisk med at udfase kemikalierne.

- Vi er kommet rigtig langt, og det er lykkedes os at udfase PFAS i mange produktgrupper.

- Med udfasningen af stegepander og andre bageartikler med PFAS fra egne mærker er vi kommet et skridt nærmere målet om et PFAS-frit sortiment i alle butikker, siger hun i pressemeddelelsen.

I forvejen har Coop forbudt PFAS i deres produkter med pap- og papiremballage, kosmetik- og plejeprodukter, tandtråd, gulvsæbe, tekstil, sko boligtekstil og møbler.

Mærket "Fri for PFAS" kommer i første omgang på varemærkerne inden for køkken- og bageartikler, skriver Coop.

Der er tale om mærkerne "Coop", "Holms Deli", "GreenChef" og "Micki".

