Coop varsler mange fyringer efter rekordunderskud

Detailkoncernen Coop kommer til at have markant færre ansatte i fremtiden, end tilfældet er nu. Det sker i forsøget på at få omkostningerne betydeligt ned.

Det siger koncernens topchef, Kræn Østergaard Nielsen, torsdag til mediet DetailWatch.

- Det har været en klods om benet på os, at vi skulle gøre tingene i otte kæder og have så høj kompleksitet generelt.

- Og vi kommer til at være markant færre i Coop, det gør vi, siger han uden at blive konkret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen kommer, efter at Coop torsdag har fremlagt et historisk skidt årsregnskab. Koncernen har samlet tabt 628 millioner kroner sidste år.

I årsregnskabet fremgår det, at Coop Danmark havde 10.156 fuldtidsansatte sidste år. Det er 346 færre end i 2021, skriver DetailWatch.

Topchefen kan ikke på nuværende tidspunkt være konkret om, hvor mange stillinger der på sigt skal nedlægges. Men det bliver et "betydeligt" antal, siger han.

Det er en konsekvens af, at koncernen i øjeblikket er i gang med en omfattende omstrukturering af deres butikskæder.

I begyndelsen af året meldte Coop ud, at man vil samle de største butikker fra kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde, som skal hedde "Coop".

Den nye struktur betyder, at Coop går fra at have otte forskellige kæder til blot at have tre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil sidste år havde man Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, 365discount, Irma, Coop.dk Shopping og Coop.dk MAD.

Det bliver reduceret til Coop, 365discount og Brugsen.

Coop har også været nødsaget til at skære 34 butikker fra sit butiksnet sidste år, skriver DetailWatch.

Selv om man ikke har planer om større nedlukninger i år, kan det ikke udelukkes, at butikker må lukkes, hvis kundegrundlaget i eksempelvis lokalområder ikke længere er til stede.

/ritzau/