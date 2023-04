Coops bestyrelsesformand genopstiller ikke

Coops bestyrelsesformand, Lasse Bolander, genopstiller ikke som bestyrelsesformand, når hans formandsperiode udløber til maj 2024.

Det meddelte han under Coops landsrådsmøde fredag.

I en pressemeddelelse fra dagligvarekoncernen siger han, at han længe har vidst, at han ikke vil genopstille, når den igangværende valgperiode udløber.

- Når jeg melder det ud nu, giver det mulighed for at gennemføre et generationsskifte løbende og i god ro og orden i bestyrelserne i Coop koncernen.

Samtidig lyder det fra bestyrelsesformanden, at han vil arbejde "fuldt dedikeret", indtil hans efterfølger bliver fundet og overtager posten.

I pressemeddelelsen fremgår det, at rekrutteringen af en ny formand i Coops bestyrelse er igangsat. Lasse Bolanders afløser ventes at blive fundet i efteråret 2023.

Den nuværende bestyrelsesformand har stået i spidsen for Coops bestyrelse siden 2008.

- Det har været en stor ære, og jeg har gjort mit bedste for at leve op til tilliden, siger Lasse Bolander i pressemeddelelsen.

Hans udmelding om ikke at genopstille kommer, få dage efter at koncernen præsenterede et historisk stort underskud på 628 millioner kroner for 2022.

Det rekordstore underskud har ført til, at cirka 180 stillinger skal nedlægges i hovedkvarteret i Albertslund. Det oplyste Coop i en pressemeddelelse torsdag.

Ifølge Coop-topchefen Kræn Østergaard Nielsen er der også planer om at skære i koncernens udgifter.

I øjeblikket er detailkoncernen i gang med en omfattende strukturændring.

Den vil samle de største butikker fra kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde, som skal hedde Coop.

Den nye struktur betyder også, at koncernens otte kæder bliver til tre.

De otte kæder er Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, 365discount, Irma, Coop.dk Shopping og Coop.dk MAD.

Koncernen vil på sigt have tre kæder - Coop, 365discount og Brugsen.

/ritzau/