Copenhagen Pride bliver ved med at bløde sponsorer

Sponsorer fortsætter med at trække sig fra samarbejdet med Copenhagen Pride.

Denne gang er det rådgivningsvirksomheden Rambøll og konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG), som stopper med at støtte organisationen.

Det oplyser begge til Berlingske.

Sponsorflugten begyndte i februar, hvor det i en pressemeddelelse fra organisationen lød, som om man ville bede eventuelle samarbejdspartnere tage stilling til spørgsmål om konflikten i Gaza.

Men kommunikationen "var fyldt med fejl", anerkendte Pride i marts.

- Vi er oprigtigt kede af, at vi har skabt tvivl om disse partnerskaber, og vi vil gøre vores yderste for at skabe et fornyet tillidsfuldt samarbejde, lød det i en udtalelse 7. marts.

Men skaden er tilsyneladende sket.

Tidligere har blandt andet Dansk Industri, Mærsk, Novo Nordisk, DFDS, Tryg, Deloitte og Nykredit trukket sig.

/ritzau/