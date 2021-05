Corona-beretninger fra Vollsmose, Gellerup, Vestegnen og Nordvest

Når du står alene i frontlinjen, skal du have undersøgt, hvornår du må røre ved afdøde. Når man dør med corona, vil der stadig være spor af virussen i den afdøde, men efter 24 til 48 timer bør al virussen være væk.

Hver gang jeg går ind og ud af et hospital eller endda i en moske, har jeg både handsker og et mundbind på. Det ser lidt fjollet ud, men det er for at beskytte enhver person, der interagerer med mig. Jeg kunne være et let mål for corona i betragtning af antallet af mennesker, jeg møder både på hospitalet og i moskeen. Det tog et stykke tid, før alle håndtryk blev stoppet.

Der har kun været et par moskeer, der har accepteret corona-afdøde, da andre havde simpelthen ikke faciliteter til at modtage dem.

Selvfølgelig har jeg haft mere arbejde end normalt, dog ikke i det omfang man kunne få et indtryk af i medierne. Men i løbet af de seneste 12 måneder har der klart været flere dødsfald end normalt.

Jeg tror, ​​jeg er blevet beskyttet af min tro. Jeg er taknemmelig for, at min Gud har holdt hånden over mig og min familie.