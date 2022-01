Corona har for andet år i træk givet historisk højt boligsalg

Efter at der i 2021 er solgt hele 112.782 boliger, er der forventning om, at salget vil bremse op i 2022.

2021 har været endnu et travlt år for de danske ejendomsmæglere, som har hjulpet til med at sælge et stort antal boliger.

Samlet er der i løbet af året solgt 112.782 boliger. Det viser tal fra Boligsiden, som er ejet af og får sine oplysninger fra ejendomsmæglerne.

Antallet af solgte boliger svarer til, at der på landsplan i gennemsnit er blevet solgt mere end 300 boliger om dagen.

Det overgår gennemsnittet i 2020, hvor der samlet for året blev solgt 107.583 boliger. Det er fem procent under det samlede boligsalg i 2021.

Både i 2021 og 2020 har boligsalget været historisk højt, og det har især været på grund af coronapandemien, som har medvirket til flere handler.

Netop corona er også en væsentlig årsag til det store salg i 2021. Det vurderer Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit.

- Mange af os startede året med at sidde hjemme både hen over jul og nytår. Det gav noget lyst og noget behov for at skifte boligen ud.

- For mange blev den for trang, og de byttede lejligheden i storbyen ud med et hus, så de kunne få noget luft og noget mere plads til børnene, siger hun.

Det samlede boligsalg omfatter salget af villaer og rækkehuse, ejerlejligheder samt sommerhuse.

For villaer og rækkehuse er salget steget med ti procent i forhold til i 2020, og for ejerlejligheder er det steget med seks procent.

Omvendt er salget af sommerhuse faldet med 13 procent.

Med til historien om sommerhussalget hører det, at der blev solgt usædvanligt mange sommerhuse i 2020, hvor corona kom til landet. Det siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Allerede kort tid efter den første coronanedlukning i 2020 begyndte sommerhussalget at stige voldsomt, og selv om det også var vildt i starten af 2021, nåede det aldrig op på de samme højder.

- Mod slutningen af 2021 så vi tværtimod handelstal, der ligner dem, vi så før corona, siger Birgit Daetz.

Selv om det kan være svært at spå om - særligt i tider med corona - har hverken Birgit Daetz eller Mira Lie Nielsen en forventning om, at det samlede boligsalg i 2022 kommer til at overgå det fra 2021.

Det begrundes blandt andet med de i øjeblikket generelt høje boligpriser, lidt højere renter og et mere mættet boligmarked.

