Corona udløste fald i selskabsskatteindtægter i 2020

Statskassen har kunnet mærke, at coronakrisen gjorde et indhug i de danske selskabers indtjening i 2020.

Det viser en ny opgørelse fra Skattestyrelsen. Opgørelsen dækker over indbetalt selskabsskat forrige år.

I alt måtte virksomhederne aflevere 66 milliarder kroner i skat. Det er syv milliarder færre end i rekordåret 2019.

Og det er helt som forventet. Det fortæller Kenneth Joensen, der er selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen.

- Vores opgave er at sikre, at virksomhederne betaler korrekte skatter og afgifter. Man måtte derfor formode, at når erhvervslivet rammes af et uventet stød, som corona har været, ville det også afspejles i tallene til os, siger han i en pressemeddelelse.

Største bidragyder til fælleskassen er igen i år Novo Holdings, der har store aktieposter i biotekselskaberne Novo Nordisk og Novozymes.

Novo Holdings betalte i 2020 lidt mere end 5,7 milliarder kroner i selskabsskat.

Herefter følger Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi med 2,3 milliarder kroner og Nets med en samlet selskabsskat på 1,26 milliarder kroner.

Også Forenet Kredit og Genmab hører til i den eksklusive kreds af selskaber, der har betalt mere end én milliard kroner i skat.

I alt er der 91.500 virksomheder, som har betalt skat af deres resultat i 2020.

Danske selskaber betaler 22 procent i skat af deres skattepligtige overskud.

Skattebetalingerne kan derfor variere en del fra år til år. For eksempel kan en ekstraordinær investering barbere en stor del af det skattepligtige overskud i et enkeltstående regnskabsår.

Selskabsskatteindtægterne udgjorde i 2020 seks procent af Danmarks samlede skatteindtægter på 1100 milliarder kroner. Til sammenligning udgør momsen 22 procent.

/ritzau/