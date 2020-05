Corona-undersøgelse møder massiv opbakning – bare ikke fra Kina og USA

Flere end 100 lande bakker sammen med WHO op om at foretage en uafhængig undersøgelse af forholdende bag coronapandemien, men både Kina og USA er - af helt forskellige årsager - påpasselige

Tiden under coronakrisen har på mange måder været præget af uvished. Konspirationsteorier har haft kronede dage, og mange har fået et lidt mere anspændt forhold til flagermusen, som blev mistænkt for at være smittekilden bag epidemien. Men nu tyder det på, at vi snart kan komme i hvert fald en del af denne rådvildhed til livs.

Flere end 100 lande har ved Verdenssundhedsorganisationens (WHO) årlige World Health Assembly, der for tiden finder sted i Genève i Schweiz, bakket op om, at der bør foretages en grundig og uafhængig undersøgelse af forholdene bag coronapandemiens udbredelse.

Det skriver flere internationale medier herunder CNN og BBC.

Undersøgelsesforslaget, der er udarbejdet af blandt andet EU og Australien, er ifølge CNN afstedkommet på baggrund af et stigende pres fra verdenssamfundet rettet mod Kina og landets rolle i pandemiens udbredelse. Kina er ved flere lejligheder blevet beskyldt for at tilbageholde vigtige informationer og for at dække over omfanget af virusudbruddet, der angiveligt opstod i den kinesiske provins Hubei.

I undersøgelsesbeskrivelsen, som blev præsenteret under årsmødet, er der dog ikke et særligt fokus på nogen specifikke landes ansvar, hvilket ifølge CNN skyldes, at man har forsøgt at holde forslaget så neutralt som muligt for at undgå, at lande med tætte forbindelser til Kina, som for eksempel Rusland, ikke skriver under.

Ved årsmødet sagde Kinas præsident, Xi Jinping, som deltog gennem en videotransmission, at Kina støtter op om at foretage en undersøgelse, men at man bør vente med at igangsætte noget konkret, til situationen er kommet under kontrol. I samme ombæring forsvarede han Kinas rolle i coronaudbruddet og forklarede, at Kina har handlet åbent, gennemsigtigt og ansvarsfuldt.

Xi Jinping fortalte også, at Kina vil donere omkring 13,7 milliarder kroner over de næste to år for at hjælpe de mest udsatte lande med at klare sig igennem coronakrisen. Ifølge BBC affejede John Ullyot, talsmand for White House National Security Council, kort efter dette som et forsøg på at distrahere fra Kinas manglende evne til at leve op til deres ansvar.

USA’s præsident, Donald Trump, har længe forholdt sig kritisk til kinesernes rolle i pandemien, men amerikanerne har endnu heller ikke angivet, om de støtter den nye undersøgelse. Donald Trump har længe taget afstand til WHO, som han under coronapandemien har kritiseret på det kraftigste ved flere lejligheder og truet med at afskære fra amerikanske støttemidler. Han ønskede ifølge BBC ikke at kommentere på WHO’s årsmøde ved et pressemøde, men bemærkede efterfølgende, at WHO er ”Kinas marionetdukke”.

Ved årsmødet begærede WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, at man vil fokusere på at igangsætte undersøgelsen snarest muligt, på trods af at hverken Kina eller USA har givet undersøgelsen deres velsignelse.