Coronafokus på hjemmet og feriepenge løfter salget i Jysk

Trods nedlukning har der været gang i salget i kæden Jysks danske butikker.

Der er solgt for 3,5 milliarder kroner i regnskabsåret, der løb fra september sidste år til og med august i år.

Det er 310 millioner kroner mere end det foregående regnskabsår. Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse torsdag.

Den danske landechef, Bo V. Andersen, er godt tilfreds med resultatet, der er kommet midt i en turbulent tid.

Det er kommet, på trods af at kædens butikker var lukket i dele af året på grund af coronasituationen.

Alle kædens danske butikker var lukket i ti uger, mens nogle af dem var lukket i 16 uger - altså tæt på en tredjedel af året.

- Vi har kunnet mærke, at danskerne har forkælet sig selv med lidt dyrere varer som møbler og madrasser, siger Bo V. Andersen i meddelelsen.

Særligt de måneder lige omkring at danskerne kunne få udbetalt deres indefrosne feriepenge, var gode, fortæller han.

Der er 110 Jysk-butikker i Danmark, og den danske del af kæden har 1410 medarbejdere.

Aktuelt bliver cirka en tredjedel af dem ombygget, og senest i august 2024 er det målet, at alle butikker skal være bygget om.

- Det bliver et specielt år, som er svært at sammenligne med sidste år, men jeg forventer, at vi kan holde åbent til gavn for vores kunder og medarbejdere og håber på endnu et rekordår, siger Bo V. Andersen.

Jysk har over 3000 butikker i 50 lande, og for nylig kunne selskabet, der også rummer de internationale aktiviteter, berette om et rekordoverskud.

I regnskabsåret havde Jysk en omsætning på 32,6 milliarder kroner, hvilket gav et driftsresultat på 4,5 milliarder kroner. Det er rekordhøjt.

Det er kort sagt de penge, der er tilbage fra salget i en virksomhed, når blandt andet udgifter til varer, administration og løn er trukket fra.

Jysk er ultimativt ejet af familien til kædens grundlægger, Lars Larsen, der døde i 2019.

Familien har flere andre selskaber i porteføljen. Blandt andet sushikæden Letz Sushi og boligbutikken Bolia.

