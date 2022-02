Coronakompensation sikrer DSB stort overskud

DSB har i 2021 tjent 805 millioner kroner. Det er sikret ved kompensation for effekter af corona.

Kompensation for effekter af coronanedlukning har i 2021 sikret DSB et pænt overskud.

Det fremgår torsdag af DSB's offentliggjorte årsregnskab.

I alt har DSB i 2021 tjent 805 millioner kroner før skat. Til sammenligning blev der i 2020 og 2019 tabt henholdsvis 104 og 1641 millioner kroner.

Overskuddet stammer fra ekstraordinære indtægter. Uden dem ville DSB ikke have tjent penge i 2021.

I overskuddet på 805 millioner kroner indgår 1451 millioner fra kompensation for økonomiske tab som følge af corona i 2021.

Kompensationen dækker over en aftale med staten, der kompenserer DSB for tabt passageromsætning i perioder, hvor kundetallet har været meget påvirket af restriktioner, der påvirker togdriften.

Derudover er DSB's resultat i 2021 løftet af ekstraordinære indtægter fra 2020 på i alt 535 millioner kroner. De penge stammer ligeledes fra coronakompensation samt fra indtægter fra ejendomssalg.

I forhold til passagerne har de i 2021 bidraget med indtægter for 3,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 11 procent i forhold til året før.

Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, glæder sig over, at det igen er begyndt at lysne oven på corona.

- Selv om 2021 har været et svært år, så gør det mig optimistisk, at vi i perioder uden covid-19 restriktioner har fået godt fat i kunderne igen.

- Danskerne vil gerne toget, siger Flemming Jensen i en pressemeddelelse.

Antallet af rejser har i 2021 været 118,1 millioner. Det er stort set på niveau med i 2020. De to år ligger dog markant under de 187,5 millioner rejser, der var i 2019 - altså før corona.

Hen over 2021 har der til gengæld været en positiv udvikling i antallet af rejser. Fra at antallet af rejser i januar udgjorde 34 procent af antallet i januar 2019, så var antallet i december samme år steget til 69 procent.

De seneste to års store omfang af hjemmearbejde har givet DSB en tro på, at der også i fremtiden vil blive arbejdet mere hjemme end før pandemien.

Det har fået DSB til at lancere et nyt produkt, der hedder Pendler20. Det er henvendt til kunder, der ønsker 20 valgfrie rejsedage indenfor 60 sammenhængende dage.

