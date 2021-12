Coronakrisen koster Danmark milliarder i direkte udgifter

Økonomiske hjælpepakker til virksomheder, værnemidler og testindsatser har kostet Danmark milliarder under coronakrisen.

Der har været 80,1 milliarder kroner i direkte identificerbare coronarelaterede udgifter fra marts 2020 til og med udgangen af juni i år. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Størstedelen af pengene er brugt på økonomisk kompensation til virksomheder under krisen. Beløbet løber op i 56,9 milliarder kroner.

Selv om der altså er brugt milliarder i direkte udgifter, udgør det kun en mindre del af de totale udgifter.

I perioden har der været drifts- og kapitaludgifter for offentlig forvaltning og service for i alt 1874 milliarder kroner. Coronaudgifterne udgør altså kun en mindre del heraf.

De direkte udgifter til corona ventes da også at stige. Siden juni er der blandt andet brugt yderligere 8,8 milliarder kroner på hjælpepakker.

Derudover forventes der også at blive udbetalt op mod 15,8 milliarder kroner til aflivningen af mink under corona.

Det blev sidste efterår besluttet, at alle mink skulle aflives, da der var set stigende smitte med coronavirus. Det frygtedes at kunne give problemer for vaccinerne.

Det endte med et uskønt forløb, hvor der først ikke var hjemmel til beslutning. Det kom dog senere. Aktuelt undersøges forløbet op til beslutningen af en kommission.

