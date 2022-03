Coronasmitte i Kina sender prisen på olie ned

Forventning om mindre efterspørgsel fra coronaramte Kina er med til at sende prisen på en tønde olie ned.

Olieprisen er igen faldet ned fra sidste uges historisk høje niveauer.

Tirsdag morgen er prisen på en tønde nordsøolie - også kendt som Brent - 102 dollar. En tønde af samme olie kostede 130 dollar dollar for en lille uge siden.

Den høje oliepris kom pludseligt. Fra at en tønde nordsøolie i starten af marts kostede omkring 100 dollar, så steg prisen på få dage op til 130 dollar.

Prisstigningen skete som følge af de sanktioner, der er blevet pålagt Rusland på grund af landets invasion af nabolandet Ukraine.

Rusland er en stor producent af olie. Derfor var der bekymring for udbuddet af olie, efter at Rusland var blevet pålagt forskellige handelssanktioner.

Det var bekymringen for et mindre udbud, der var med til at øge olieprisen.

Tirsdag er det andre forhold, der er med til at give et fald i olieprisen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har faldet at gøre med en forventning om mindre efterspørgsel i Kina.

Dele af Kina er i øjeblikket ramt af rekordhøj smitte med coronavirus. Det har ført til nedlukning af blandt andet millionbyen Shenzhen.

Kina er verdens største importør af olie, og derfor vægter det tungt for prisen, at der grundet nedlukning ikke ser ud til at være den samme efterspørgsel.

/ritzau/