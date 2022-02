Modernas coronavaccine er blevet taget i brug i 70 lande verden over. Selskabet tjener milliarder på vaccinen.

Coronavaccine giver Moderna et overskud på 80 milliarder

Udviklingen af en coronavaccine, der bliver anvendt verden over, kan være en særdeles lukrativ forretning.

Amerikanske Moderna kommer ud 2021 med et overskud på 80 milliarder kroner. Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

Moderna havde sidste år en omsætning på 121 milliarder kroner.

Coronavaccinen, der går under navnet Spikevax, er Modernas første produkt på markedet. Vaccinen blev godkendt i slutningen af 2020 og begyndte derfor først at påvirke Modernas resultater sidste år.

Af samme årsag havde Moderna i 2020 et underskud på omtrent fem milliarder kroner.

Moderna-vaccinen er taget i brug i 70 lande verden over - herunder i Danmark. Sidste år leverede selskabet over 800 millioner doser.

Herhjemme har Moderna været den næststørste leverandør af coronavacciner til Danmark efter Pfizer/BioNTech.

Vaccinerne har været Modernas helt store gennembrud. Selskabet havde inden corona aldrig sendt et godkendt lægemiddel på markedet.

Moderna har 11 år på bagen og indtil for nylig ikke haft nogen nævneværdig omsætning og indtil i år kun haft underskud.

Det er typisk for biotekselskaber, der har mange udgifter til at udvikle medicin, som så bliver tjent hjem, hvis medicinen på et tidspunkt kommer på markedet.

Ud over coronavacciner er Moderna i gang med at udvikle en række andre vacciner.

Det gælder blandt andet vacciner mod zikavirus, hiv, cytomegalovirus og luftvejsvirusset RS-virus.

Moderna er børsnoteret i USA, og udviklingen af coronavaccinen og selskabets økonomiske fremgang har sendt aktien i vejret.

Aktien er steget fra kurs 19 dollar i starten af 2020, og i september 2021 rundede kursen 450 dollar. Siden er det dampet en del af, og aktien er nede i 136 dollar.

