Coronavirus spreder sig nu for alvor i Afrika

Efter i første omgang at være blevet skånet sammenlignet med Asien, Europa og USA har alle 54 lande på det afrikanske kontinent nu rapporterede tilfælde af coronavirus

Tiltagene så eller ud til at virke. Udgangsforbud, fly, der ikke måtte lette, og forbud mod større forsamlinger har længe været nogle af de skrappe tiltag, man i Afrika – ligesom i mange andre dele af verden – har taget i brug for at prøve at begrænse udbruddet af coronavirus.

På det seneste har sygdommen dog spredt sig på kontinentet med hastig fart, og på to uger er antallet af smittede i Afrika fordoblet. Onsdag blev det første tilfælde opdaget i Lesotho i det sydlige Afrika, og det betyder, at alle 54 afrikanske lande nu er ramt. Det skriver avisen South China Morning Post.

I begyndelsen af maj havde Afrika 39.000 konstaterede smittetilfælde, og 1640 mennesker var døde med sygdommen. De tal var tirsdag steget til flere end 70.000 smittede og 2389 døde. Altså en fordobling på under to uger.

Noget af forklaringen på den store stigning kan findes i, at lande som Sydafrika, Nigeria og Ghana allerede er begyndt at lette på restriktionerne igen. På en fiskefabrik i Ghana kunne man for nyligt konstatere, at en enkelt medarbejder – en såkaldt superspreder – havde smittet 533 af sine kollegaer, sagde landets præsident, Akufo-Addo, søndag.

Også i den østlige del af Afrika er man bekymret for superspredere, efter man opdagede, at lastbilchauffører smittet med virussen kører på tværs af landegrænser. Derfor blev præsidenterne i Kenya, Uganda, Rwanda og Sydsudan på et virtuelt møde tirsdag enige om, at chaufførerne skal testes hver 14. dag og sættes i isolation, hvis de er smittede.

Tanzanias præsident, John Magufuli, der har valgt ikke indføre strikse foranstaltninger i landet, deltog ikke i mødet. Tanzania har ellers flere end 500 coronasmittede og 21 dødsfald. Tanzanias manglende indsats har betydet, at Zambia har lukket grænsen til landet.

”Covid-19 kan blive en fast del af vores liv i flere år, hvis ikke regionens regeringer tager proaktive foranstaltninger. Vi bliver nødt til at teste, opspore, isolere og behandle,” siger Matshidiso Moeti, der er Afrika-direktør for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til South China Morning Post.

For en uge siden lød det i en rapport fra WHO, at virussen kan ende med at slå op imod 190.000 afrikanere ihjel. Det på trods af at befolkningen i Afrika er forholdsvis ung, og man derfor kan forvente lavere dødsrater på kontinentet end andre steder i verden.

Der lurer dog alligevel en potentiel sundhedskatastofe under Afrika. WHO estimerer, at der i Afrika kun er ni intensivpladser for hver million indbyggere. Og at der er stor mangel på sundhedspersonale. Op imod 1000 sundhedsmedarbejdere er allerede konstateret smittet med sygdommen, hvilket kan blive et stort problem i bekæmpelsen af epidemien.

”Vi ved, at de fleste afrikanske lande i forvejen har en katastrofal mangel på sundhedspersonale,” sagde Matshidiso Moeti i sidste uge til South China Morning Post.