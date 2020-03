Amerikansk kvinde er første testperson i jagten på en vaccine

Forskere tester for første gang mulig coronavaccine på en 43-årig amerikansk kvinde. Det er en hasteprioritet, siger chefforsker

Jagten på en coronavaccine foregår i et hastigt tempo. Verden over arbejder forskere og medicinalfirmaer i døgndrift for at blive de første til at producere en vaccine mod coronavirussen, som spreder sig til flere og flere lande.

Det kan blive USA, der kommer først i mål med en afgørende vaccine. Forskere i Seattle foretog mandag den første test af en potentiel coronavaccine på et menneske. Det oplyser det nationale sundhedsinstitut, NIH, der hører under det amerikanske sundhedsministerium.

Den første testperson er Jennifer Haller, en 43-årig mor til to teenagere fra Seattle. Forskerne vil herefter afprøve vaccinen på 45 sunde forsøgspersoner i alderen 18 til 55 år i løbet af seks uger.

Det er en "hasteprioritet inden for folkesundheden" at finde en vaccine mod coronavirus, siger Anthony Fauci, der er chef for afdelingen for smitsomme sygdomme hos NIH.

”Denne første fase af forskningen, der er sat i værk med rekordfart, er et vigtigt første skridt i retning af at nå det mål,” fortsætter han.

Jennifer Haller meldte sig frivilligt til forsøget for at gøre noget i denne situation.

”Vi føler os alle så hjælpeløse. Dette er er fantastisk mulighed for at gøre noget,” siger amerikaneren ifølge amerikanske Time til nyhedsbureauet The Associated Press, der var med under forsøget.

Forsøgsvaccinen har fået navnet mRA-127 og er udviklet af forskere på NIH i samarbejde med biotekselskabet Moderna, der ligger i Cambridge i delstaten Massachusetts. Der er ingen risiko for, at deltagerne smittes med coronavirus, da indsprøjtningerne ikke indeholder COVID-19-virus.

Der findes endnu ingen vaccine mod smitte med coronavirus. Det amerikanske forsøg er det første skridt i en længere proces, før der ligger en egentlig og brugbar coronavaccine. Det kan tage et år til halvandet, inden en vaccine er gennemprøvet og gøres tilgængelig på markedet.

Andre forsøg med vacciner forventes at igangsættes næste måned i USA, Kina og Sydkorea.