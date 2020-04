Læger advarer mod sundhedskrise: Forældre udskyder børnevaccinationer

På grund af frygt for smitte med corona sker der et drastisk fald i antallet af børnevaccinationer. Millioner af børn udsættes for farlige sygdomme som mæslinger, lyder bekymring hos WHO

Mens verden beskytter sig mod covid-19 og venter på en afgørende vaccine, truer andre farlige epidemier i skyggen af bekæmpelsen af den globale coronapandemi. Og hvor børn er de mindst udsatte i udbredelsen af coronavirus, er de mindste borgere i farezonen, når det gælder børnesygdomme, som der heldigvis findes en vaccine imod.

Men mange forældre holder sig i disse måneder fra at gå til lægen for at få følge det planlagte vaccinationsprogram, der beskytter deres børn mod eksempelvis mæslinger og kighoste. De er bange for at blive smittet med corona, når de besøger lægen.

Ifølge amerikanske The New York Times er der som følge af coronapandemien sket et stort fald i antallet af børnevaccinationer i USA, hvilket gør børnene sårbare over for smitte med dødelige børnesygdomme. Det får amerikanske eksperter i folkesundhed til at slå alarm af frygt for en ny sundhedskrise afledt af coronapandemien.

”Det sidste, vi ønsker som indirekte effekt af covid-19, er et udbrud af vaccine-forebyggende sygdomme, som vi helt bestemt vil se, hvis det fortsætter på denne måde,” udtaler ekspert i smitsomme børnesygdomme Sean T.O’Leary fra Pædiatrisk Selskab i USA og læge på et børnehospital i Denver til The New York Times.

I dag er flokimmunitet over for børnesygdomme på omkring 90-95 procent i USA. Men det tal risikerer at falde drastisk, hvis udviklingen fortsætter. Tal indsamlet af Vaccine Confidence Project (VCP) fra 1000 private børnelæger viser, at vaccinationer mod mæslinger, fåresyge og røde hunde faldt med 50 procent i den anden uge af april sammenlignet med en uge i februar.

De statsstøttede vaccinationsprogrammer til familier uden sundhedsforsikring er også faldet betydeligt, skriver The New York Times. I nogle stater er der tale om et fald på helt op til 70 procent i antallet af vaccinationer.

Problemet er tilsyneladende globalt. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO og FN’s sundhedsprogram, Unicef, er nationale vaccinationsprogrammer i en lang række lande, sat på pause. Det gør over 100 millioner børn sårbare over for børnesygdomme.

“Vi vil se, at mæslinger og difteri dukke op rundt omkring på kloden. Selv med en begrænset rejseaktivitet kan disse sygdomme nå til USA,” siger Sean O’Leary om udviklingen.

Foreningen af praktiserende læger i USA har opfordret medlemmer til at fastholde vaccinationsaftaler så vidt muligt. Samme besked har organisationen Vaccinate Your Family sendt til forældre.

For at standse udviklingen må vaccinationerne komme til familierne i stedet. Afdelingen for børnesygdomme på Boston Medical Center, der behandler omkring 15.000 børn, er begyndt at sende mobile vaccinationsenheder ud til børnefamilier.

Selvom den sociale distance og isolation gør risikoen for smitte, også børnesygdomme, meget mindre, så er det tal ikke lig med nul, påpeger Eleanor Menzin, der er medejer af et lægehus for børn i Boston. Børn bliver stadig syge med almindelige børnesygdomme, siger hun til The New York Times.

Bekymringen for en ny sundhedskrise afledt af coronakrisen gælder også manglende vaccination mod meningitis og HPV-sygdom hos ældre børn.