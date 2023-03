Credit Suisse anklages for at være involveret i skattesvig

Den schweiziske bank Credit Suisse kan meget vel slæbe et juridisk slagsmål i USA om skatteunddragelse med sig til sine nye ejere.

I et interview med erhvervsmediet CNBC fortæller to tidligere medarbejdere hos Credit Suisse, at banken i årevis har bistået amerikanske kunder med at undgå at betale skat.

De to er nu whistleblowere for de amerikanske myndigheder, fortæller de. Deres interview med CNBC er bragt onsdag.

Samme dag har finansudvalget i det amerikanske senat ifølge nyhedsbureauet Reuters rejst en anklage om, at banken har hjulpet med at skjule mere end 700 millioner dollar - svarende til 4,8 milliarder kroner - for de amerikanske skattemyndigheder.

Anklagen kommer i kølvandet på to års undersøgelse af banken.

De amerikanske myndigheder og Credit Suisse har en forhistorie. I 2014 erkendte Credit Suisse, at banken hjalp tusindvis af kunder i USA med at skjule formuer for skattemyndighederne.

I den forbindelse indgik Credit Suisse en aftale med de amerikanske myndigheder. Den aftale, mener finansudvalget i Senatet, er blevet overtrådt, skriver Reuters.

I et mailsvar til Reuters skriver Credit Suisse:

- Credit Suisses nye ledelse har samarbejdet med udvalget og har bidraget til senator Wydens (udvalgets formand, Ron Wyden, red.) arbejde.

- Herunder med forslag til politiske løsninger, som skal styrke den finansielle branches mulighed for at opdage uoplyste amerikanske personer.

Ron Wyden, der er demokrat fra Oregon, giver dog ikke meget for Credit Suisses bidrag:

- Det er foregået så sent som de seneste par dage - endnu flere penge er blevet fundet efter at have været skjult, og der er et substantielt problem, siger han ifølge CNBC.

- Det er tydeligvis på tide at retsforfølge og sikre, at der er straffe, som sender en tydelig besked.

Credit Suisse kom tidligere på måneden i uføre og blev opkøbt af sin schweiziske rival, UBS.

