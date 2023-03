Credit Suisse brager i vejret efter blodrød aktiedag

Credit Suisse stiger torsdag formiddag cirka 30 procent på børsen, efter at den schweiziske centralbank har kastet en økonomisk livline til den kriseramte bank.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed tager bankaktien revanche for onsdag, hvor den kortvarigt stod til modsat at tabe 30 procent af sin værdi.

Den schweiziske centralbank har meddelt, at man er villig til at stille op mod 50 milliarder schweizerfranc til rådighed for banken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det svarer til godt 380 milliarder kroner.

Det skal fungere som en slags livline for investeringsbanken, hvis likviditet har blødt efter en kundeflugt i det seneste finansår.

I bankens årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde forladt banken i stor stil og hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig.

Kursfaldet onsdag accelererede tilsyneladende, efter at den største aktionær i banken, Saudi National Bank, fortalte internationale erhvervsmedier, at den ikke vil lægge flere penge i banken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Schweiz' centralbank, Den Schweiziske Nationalbank, meldte allerede onsdag aften ud, at den ville stå klar til at hjælpe Credit Suisse med likviditetsproblemerne.

Kursbevægelserne i bankaktien sendte rystelser gennem den internationale bankverden.

I Danmark faldt nogle af de største bankaktier med mere end seks procent.

/ritzau/