Credit Suisse i historisk fald på børsen

Den kriseramte schweiziske bank Credit Suisse falder mandag mere end 60 procent på børsen.

Det er bankens største fald nogensinde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Faldet sker, efter at UBS, en anden schweizisk bank, søndag blev enig med Credit Suisse om at overtage banken for tre milliarder schweizerfranc - cirka 22,7 milliarder danske kroner.

Det svarer til, at Credit Suisse-aktierne er blevet købt til en tredjedel af den værdi, som de havde efter børsluk fredag.

Dermed er aktiekollapset en naturlig konsekvens af den lave købspris.

De to banker har i løbet af weekenden arbejdet på at nå til enighed om en aftale, efter at Credit Suisse er kommet under pres, fordi bankkunder har trukket store pengebeløb ud af banken.

I bankens årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig ud.

Det fik i ugens løb den schweiziske centralbank til at stille 380 milliarder kroner til rådighed for at sikre, at banken har tilstrækkelig likviditet.

Også i Danmark ser bankaktierne ud til at reagere på den usikkerhed, der præger banksektoren i øjeblikket.

Både Danske Bank og Jyske Bank falder mere end fem procent på børsen mandag formiddag.

/ritzau/