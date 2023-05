Cryptochat og kaffemøder er bærende beviser i sag om 400 kilo kokain

Møder på en populær kaffebar i Kødbyen i København, hyppige cykelture med fyldte tasker og krypterede beskeder.

Hvad de tre ting har tilfælles er, at de ifølge anklagemyndigheden er væsentlige dele af bevisførelsen i en kæmpe narkosag omhandlende 400 kilo kokain.

Det fortalte de to anklagere ved det indledende retsmøde i hovedsagen af sagskomplekset, som politiet har døbt Operation Sixpence, ved Retten i København.

Sagen strækker sig over 35 retsdage med afslutning i november.

Ni mænd er tiltalt for organiseret indsmugling, opbevaring og salg af den store mængde narkotika i en periode fra 2019 til 2021.

Politiets efterforskning startede i april 2020.

Fokus lå i begyndelsen på en 49-årig mand, som havde tolk med til retsmødet.

Ordensmagten havde fået mistanke om, at han var involveret i narkohandel ud fra kildeoplysninger. De fik derfor tilladelse til at foretage en række indgreb.

Fra maj 2020 havde de kamera sat op ved mandens opgang, så de kunne følge hans aktivitet.

Videoerne viste, at manden ofte cyklede flere korte ture om dagen.

Allerede 1. maj tog han en cykeltur fire gange på forskellige tidspunkter i løbet af dagen.

Fire dage efter følger politiets observatører den tiltalte, hvor han mødes med en person, som ifølge anklagemyndigheden er en af de andre tiltalte i hovedsagen.

En anden 49-årig mand, der i anklageskriftet har en ledende og styrende rolle i flere af af de i alt 38 forhold, de ni mænd er sigtet for.

De to tiltalte mødtes på en af Københavns mest populære kaffebarer i Kødbyen på Vesterbro. Et sted, hvor mange flere møder mellem de to mænd finder sted senere.

Senere får politiet sat videokamera op i Kødbyen, så de kan holde øje med, hvornår de to mænd mødes.

Flere gange kommer den ene på cykel med en plastikpose, hvorefter den anden 49-årige tager en kort cykeltur til en vekselhandel på Vesterbro.

Den 15. maj kommer den ene 49-årige mand på kort visit hos den anden.

Ud fra politiets overvågning mener anklagemyndigheden, at han forlader lejligheden med rygsæk, som han ikke havde på, da han gik ind.

Politiets observatører følger senere en overdragelse af tasker fra den 49-årige mand, som i retten havde tolk med. Sidst endte tasken i en bil, som politiet standser.

I tasken fandt de tre kilo kokain og en skarpladt pistol.

Føreren af bilen blev derefter dømt for besiddelse af kokainen og en skarpladt pistol.

Andre impliceret i sagskomplekset er dømt. To i tilståelsessager. Andre venter stadig på at komme for en dommer.

