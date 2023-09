Cyklist sigtet for fire lovovertrædelser efter anholdelse

Adam Dyrvig Tatt er blevet sigtet for fire lovovertrædelser, efter at han for nylig blev anholdt i København i en meget omtalt episode, der blev filmet af en forbipasserende.

Det oplyser hans advokat, Mads Kruse, til Politiken.

Dyrvig Tatt, der inden anholdelsen kørte på cykel, er blandt andet sigtet for at forhindre politiets arbejde efter straffelovens paragraf 119, stk. 4.

Derudover er han sigtet for at overtræde den paragraf i færdselsloven, der handler om, at man ikke må bruge håndholdt mobiltelefon under kørsel, ligesom han er sigtet for ikke at ville oplyse sit navn og fødselsdato.

Slutteligt er han sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet for at have kaldt en politibetjent for "fucking nar".

- Vi afventer, hvad der skal ske herfra. Om der skal køre en straffesag, eller om sagerne skal afgøres med bøde. Hvis anklagemyndigheden mener, at forholdet er så voldsomt, at det skal straffes med fængsel, så bliver man nødt til at rejse en straffesag med et anklageskrift, siger Mads Kruse til Politiken.

Han tilføjer, at han og Dyrvig Tatt havde troet, at Dyrvig Tatt ville blive sigtet for vold og trusler mod politiet, men det er altså ikke tilfældet.

I sidste uge oplyste Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), at man havde modtaget en klage over politiets behandling af Dyrvig Tatt, der blev anholdt 13. september.

Klagemyndigheden skrev, at man har indledt en undersøgelse af episoden.

Man kan som borger klage over politiets adfærd til DUP, eller hvis man mener, at politiet har udsat en for noget strafbart.

Det er så op til DUP at undersøge sagen nærmere.

Klagemyndigheden undersøger også automatisk sager, hvor folk kommer alvorligt til skade eller dør i politiets varetægt.

Adam Dyrvig Tatt blev stoppet på Prinsessegade på Christianshavn, da han skulle hen til en SFO og hente sine to børn.

Han blev stoppet af en motorcykelbetjent, der mente, at han havde talt i telefon under kørslen.

/ritzau/