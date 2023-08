Dårlig kakaohøst i Vestafrika kan sende priserne op

Der er udsigt til global mangel på kakao, da det er usandsynligt, at Ghana når sine mål for kakaohøst denne sæson.

Det skriver Bloomberg.

I Ghana, der er verdens næststørste kakaoproducent, forventes denne sæson den dårligste høst i 13 år. Sæsonen slutter næste måned.

Mere præcist vurderes det, at høsten vil ramme næsten en fjerdedel under målet, skriver Bloomberg.

Det risikerer at give priserne på kakao et yderligere skub opad, efter de i forvejen er steget i år, lyder det.

Ifølge Finans er prisen på kakao i år steget med omkring 50 procent.

De hidtidige prisstigninger har skyldtes ekstreme vejforhold, som har svækket produktionen. Denne gang kan det også tilskrives mangel på gødning i Ghana.

Udsigterne i nabolandet Elfenbenskysten - som er verdens største eksportør af kakao - er ikke meget bedre.

Her forventes høsten at falde med næsten en femtedel i forhold til sidste år, melder Bloomberg.

På globalt plan betyder udfordringerne i Vestafrika, at verden for tredje år i træk ser ud til at ende i underskud i kakaoproduktion i forhold til efterspørgslen.

Specifikt for Ghana betyder manglen på chokolade-ingrediensen, at man er nødt til at udskyde leveringen af 44.000 ton kakao til senere sæsoner.

Det sker, fordi den svækkede høst ikke gør det muligt at leve op til de oprindelige kontrakter, skriver mediet.

