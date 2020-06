Hærværk på kirkelige statuer, dramatisk årsmøde i NGO og Thomas Vinterberg om at miste sin datter

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

En ny uge er begyndt, men nyhedsbilledet ligner til forveksling det, vi har set de seneste uger. Statuer væltes og vandaliseres fortsat verden over, og nu er turen tilsyneladende kommet til kirkens folk. I Los Angeles i USA væltede en gruppe aktivister en statue af den franciskanske 1700-talsmunk Junípero Serra og overmalede ham med rød maling. Serra, der ellers blev helgenkåret af pave Frans i 2015, deltog som missionær i undertrykkelsen af det oprindelige folk på den amerikanske vestkyst, lyder kritikken i Los Angeles Times.

En anden statue af en missionær, den dansk-norske præst og tidligere biskop Hans Egede, er ligeledes blevet udsat for hærværk i grønlandske Nuuk. Norske Vårt Land har talt med Aqqalu Bertelsen, der ikke selv har udført hærværket, men kender dem, som står bag. Han fortæller, at årsagen til hærværket er, at Hans Egede var ansvarlig for koloniseringen af inuiterne i Grønland, og at hærværket skal ses i forlængelse af de statuevæltninger, som de seneste uger har fundet sted i blandt andet USA og Europa.

Lad os nu se nærmere på, hvad der ellers rører sig inden for tro, etik, eksistens og værdidebat i dag.

Vi bliver i kirkens verden. I går var der årsmøde i nødhjælpsorganisationen Mission Øst, og det gik mildt sagt ikke stille for sig. Fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer blev væltet på grund af mistillid. Kristeligt Dagblad var med til det dramatiske møde.

Den 4. maj sidste år under optagelserne til sin kommende film ’Druk’ fik instruktøren Thomas Vinterberg et opkald med den værst tænkelige besked. Hans datter Ida på 19 år var død i en trafikulykke. Den prisbelønnede instruktør har indtil nu været tavs om tragedien. Men nu hvor filmen udkommer, føler han ikke længere, at han kan undgå at fortælle sin historie. Det gør han både i Politiken og i DR's ”21 Søndag”.

Coronavirussen har kostet næsten 30.000 mennesker livet i Spanien, og nu kan den også være på vej til at tage livet af en mangeårig tradition: tyrefægtning. Tyreopdrættere og matadorer frygter nemlig, at landets regering og dyreaktivister vil bruge coronakrisen som springbræt til en egentlig afskaffelse af en sport, som allerede er på tilbagetog. New York Times har været i spanske Almadén De La Plata i Andalusien.

Aflyste gudstjenester under coronakrisen har tvunget præster til at overveje, hvordan sociale medier kan bruges til at nå ud til deres menighed. Men nogle har med stor succes været i gang længe. Den britiske avis The Guardian har interviewet fem prædikanter – tre præster, en imam og en rabbiner – om deres brug af det sociale medie Instagram, hvor de har tusindvis af følgere. På Kristeligt Dagblad bragte vi sidste år en lignende artikel om unge kristne fra hele verden, der deler deres liv og tro på internettjenesten Youtube.

DR's dækning af trosstoffet er et tilbagevendende emne, som mange har en holdning til. Fylder det for lidt eller for meget i sendefladen? Og lever programmerne op til det, man kan forvente af en public service-udbyder? Naser Khader, værdiordfører for Det Konservative Folkeparti, havde store forhåbninger til det nye DR2-program ”Det gode råd” med hans tidligere partikollega Paula Larrain som vært. Men der gik ikke mange minutter, før politikerens forhåbninger blev forvandlet til skepsis, forbløffelse og irritation. I dette debatindlæg kalder han ”Det gode råd” for en omgang Politiken-inspireret pseudokristendom.