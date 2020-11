Præsidentvalget var det ”mest sikre” i USA's historie, kristen streamingtjeneste vokser, og nyrestaureret skulptur vækker latter

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Præsidentvalget i USA den 3. november var det ”mest sikre valg i amerikansk historie”.

Det konkluderer en sammenslutning af føderale og statslige valgmyndigheder i USA i en fælles udtalelse natten til fredag dansk tid.

”Der er ingen beviser på, at noget stemmesystem har slettet eller tabt stemmer, ændret stemmer eller på nogen måde er blevet kompromitteret,” lyder det blandt andet.

Konklusionen står i skærende kontrast til de beskyldninger om omfattende valgsvindel, som den – endnu – siddende præsident, Donald Trump, har fremsat. Trump har da heller ikke lykønsket Biden med valgsejren. Det har pave Frans til gengæld gjort i en telefonsamtale, oplyste Joe Bidens stab i en meddelelse torsdag aften.

”Den tiltrædende præsident takkede Hans Hellighed for at give sine velsignelser og lykønskninger,” lød det i pressemeddelelsen.

Lad os blive i krydsfeltet mellem Joe Biden og religion. Det amerikanske nyhedsmedie Politico skriver, at hvide evangelikale og katolikkere i vigtige svingstater var afgørende for, at Biden vandt præsidentvalget. I eksempelvis Georgia, hvor hvide evangelikale udgør knap en tredjedel af vælgerne, oplevede Demokraterne en massiv fremgang ved dette valg. Biden fik ifølge meningsmålinger 14 procent af stemmerne blandt de hvide evangelikale, hvor Hillary Clinton kun fik fem procent i 2016. I en stat, hvor knap fem millioner mennesker har afgivet deres stemme – og kun 15.000 stemmer adskiller Trump og Biden – er fremgangen betydelig. Det er Michael Wear, en tidligere trosrådgiver i Obama-administrationen, heller ikke i tvivl om:

”Hvis Biden havde klaret sig så dårligt blandt hvide evangelikale, som Clinton gjorde for fire år, ville han have tabt både Georgia og valget.”

Lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) oplever i stigende grad forskelsbehandling i Europa. Og det skal der gøres op med. EU har derfor fremlagt sin første LGBT-strategi, der skal styrke ligestillingen på tværs af medlemslandene. Det skriver Ritzau. Strategien omfatter en vifte af initiativer. Regnbuefamilier med eksempelvis to mødre eller to fædre, der er juridisk anerkendt i ét medlemsland, skal også anerkendes som forældre, når de krydser grænsen til et andet EU-land. Desuden vil man tilføje hadtale, herunder homofobisk hadtale, til en liste over EU-forbrydelser, ligesom man vil sætte en stopper for såkaldt omvendelsesterapi af homoseksuelle.

I dag er det præcis fem år siden, at terrorister i Frankrig angreb spillestedet Bataclan, fire fortovsrestauranter og det nationale fodboldstadion, Stade de France – et angreb, som efterlod 130 dræbte og 416 sårede. I dag står Frankrig stadig oprejst og samlet trods en uafbrudt række af attentater. Men sprækkerne bliver større, skriver Birthe Pedersen, Kristeligt Dagblads korrespondent i Frankrig.

Netflix, HBO, Disney+, C More, Dplay. Junglen af streamningtjenester er vildtvoksende. I den store konkurrence er der dog også blevet plads til den kristne streamningstjeneste New Faith Network, som udbyder hundredvis af kristne film og serier og lover et ”trygt, kristent miljø for hele familien”. Særligt i Norge er streamningtjenesten populær, og under coronakrisen er seertallet fordoblet i nabolandet, kan man læse i Vårt Land. Den har nu 8000 brugere. Lars Dahle, der er daglig leder i Damaris Norge, som arbejder med at koble kristen tro og populærkultur, kan sagtens se potentialet i en kristen streamningtjeneste:

”En del kristne oplever på en negativ måde at blive udfordret på sine værdier i mainstream-kulturen og har derfor brug for en arena, hvor de kan slappe af, være trygge og få sine religiøse standpunkter og værdier bekræftet.”

New Faith Network er udover i Norge også tilstede i Holland, Belgien, Luxembourg, Storbritannien, Irland og Sverige.

Også herhjemme bliver der kæmpet om seernes opmærksomhed. DR prøver ihærdigt at slå streamingtjenesterne ved at satse på socialrealisme, skriver Politiken i en stor baggrundsartikel om udviklingen i DR's dramasatninger. Serier som ”Rejseholdet”, ”Krøniken”, ”Forbrydelsen”, ”Borgen” og ”Arvingerne” er blevet erstattet af serier som ”Fred til lands”, ”Når støvet har lagt sig” og senest ”Ulven kommer”, der henholdsvis handler om en psykopat i provinsen, et terrorangreb i København og tvangsfjernelser.

”Der har bredt sig en forstemmende glædesløshed over serie efter serie, som alle er kommet til at ligne hinanden i deres dystre, deprimerende blik på tilværelsen. Søndag efter søndag bekræfter DR, hvor forfærdelig verden er, og i en tid med deprimerende nedlukning slår det endnu hårdere,” lyder det fra mediekommentator Jakob Steen Olsen i artiklen.

Ingen dag uden mink. For nu blander USA's førende ekspert i infektionssygdomme, Anthony Fauci, sig også i den danske minkdebat. Mutation af coronavirus, der er spredt fra mink til mennesker, bør ikke udgøre nogen trussel mod en vaccine, siger til han til tænketanken Chatham House ifølge Ritzau.

”Ved første øjekast ligner det ikke noget, der vil blive et stort problem for de vacciner, der i øjeblikket bliver brugt for at udvikle immunitet,” siger Anthony Fauci, der dog betoner, at den danske regering er i sin gode ret til at tage alle forbehold.

Det er jo fredag, så lad os slutte ”Dagens overblik” med noget, der forhåbentligt kan frembringe et smil. Vi skal en tur til Spanien – et land, som tydeligvis har sine udfordringer med at restaurere ting. I 2012 vakte det opsigt over hele verden, da en ældre spansk kvinde i et forsøg på at restaurere en historisk Jesus-freske i den lokale kirke endte med at forvandle Jesus til en ”behåret abe”, som BBC dengang skrev.

Og nu er den så gal igen. Denne gang drejer det sig om en skulptur på facaden af en udsmykket kontorbygning i byen Palencia. Det var den lokale kunstner Antonio Capel, der fik et tip om ”kunstværket”, som han efterfølgende delte et før/efter-billede af med sine venner på Facebook. Det bliver interessant at følge, hvilket øgenavn internettet tildeler denne skulptur.