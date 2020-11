Motorcykelklub beskytter jødiske gravsten, Armenien indgår ”pinefuld” fredsaftale, og nordisk lgbt-strategi møder kritik

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

6000 mennesker mister deres arbejde, eksport for fem milliarder kroner forsvinder op i den blå luft, og minkavlerne skal have en erstatning, der formentlig løber op i flere milliarder kroner.

Trods de potentielt store konsekvenser mener regeringen, at alle mink i Danmark skal slås ned af hensyn til folkesundheden. At det i weekenden kom frem, at det var ulovligt at aflive raske dyr på minkfarmene, har imidertid ikke fået regeringen til at ryste på hånden. Det har dog fået fødevareminister Mogens Jensen (S) til at beklage regeringens kommunikation i sagen:

”Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne (…) Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage,” lyder det fra Mogens Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Tirsdag fremsætter han på vegne af regeringen et lovforslag, der har til hensigt at give myndighederne hjemmel til at aflive alle syge og raske mink i hele landet.

Mogens Jensen er også en af hovedpersonerne i dagens anden historie. Som dansk ligestillingsminister spiller han nemlig en ikke uvæsentlig rolle i Nordisk Ministerråd for ligestillings nye fælles lgbt-strategi.

”Strategien betyder, at vi på tværs af de nordiske lande kommer til at arbejde endnu tættere sammen og inspirere hinanden med initiativer og lovgivning,” siger Mogens Jensen i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Ministerrådets vedtagelse møder imidlertid hård kritik fra Færøernes udenrigsminister, Jenis av Rana, der kalder det ”et forsøg på en form for værdikolonialisme”. Han siger, at landet gerne vil være fri for, at Nordisk Ministerråd dikterer færøsk værdipolitik ved at trække en lgbt-strategi ned over hovedet på dem.

Efter mere en seks ugers kampe indgår Armenien en aftale med Aserbajdsjan og Rusland om at afslutte krigen i den omstridte region Nagorno-Karabakh. Det oplyser Armeniens premierminister, Nikol Pasjinian, i et opslag på sin Facebook-side ifølge CNN, hvor han i øvrigt kalder fredsaftalen ”ubeskrivelig pinefuld”.

Under den nye aftale vil Aserbajdsjan bevare kontrollen med områder, som landet har erobret i konflikten. Armenien har også accepteret at trække sig fra adskillige andre områder. Annonceringen af aftalen fik flere vrede demonstranter til at angribe regeringsbygninger i Armeniens hovedstad, Jerevan.

I går var det årsdagen for Krystalnatten, hvor nazisterne for 82 år siden udførte hærværk og plyndringer af tusindvis af jødiske butikker og ejendomme i Tyskland, mens synagoger og jødiske gravpladser blev skændet. På netop denne dag sidste år blev over 80 jødiske gravsten overmalet på Østre Kirkegård i Randers, og noget lignende skulle ikke ske i år. Derfor tog medlemmer af motorcykelklubben Muju & Co. MC Danmark sagen i egen hånd. Den jødisk-muslimske motorcykelklub brugte nemlig natten på at patruljere på Vestre Kirkegård i København, der rummer flere jødiske gravsteder.

”Gravsteder er hellige for os alle, uanset hvem der ligger der. Det er nogens familie. Og det vil vi gerne værne om,” siger bikeren Said til DR.

Majoriteten af muslimske religiøse ledere i Danmark har ”normaliseret en patriarkalsk struktur”, som forhindrer muslimske kvinder i at få en islamisk skilsmisse. Sådan lyder det i en kronik i Berlingske af Sherin Khankan, stifter og imam i Mariam Moskeen, der henvender sig til og ledes af muslimske kvinder.

I kronikken skriver hun, at hun ugentligt får henvendelser fra muslimske kvinder, der sidder fast i voldelige ægteskaber, som de ikke kan undslippe, da manden nægter dem en islamisk skilsmisse. Problemet har været beskrevet i Berlingske, der tidligere i år kunne afsløre, hvordan en dansk imam havde udformet en skilsmissekontrakt, der stillede krav til kvinder om at opføre sig på en bestemt måde efter en skilsmisse. Løsningen er ifølge Sherin Khankan at designe en ensartet islamisk ægteskabskontrakt, der skal give muslimske kvinder ret til islamisk skilsmisse, og som skal gøre sig gældende i alle moskeer i Danmark.

Vi bliver ved kvinders retssikkerhed. Regeringen og støttepartierne vedtog tidligere på året en ny voldtægtslov, som skal sikre, at samleje bliver baseret på samtykke. Og i Norge er man tydeligvis blevet inspireret. I hvert fald foreslår Kristelig Folkeparti, at man i Norge skal indføre en lovbestemmelse, som tydeliggør, at voldtægt defineres som samleje uden samtykke, skriver Vårt land. Argumenterne imod en sådan lov lyder også som et ekko af den danske debat. Høyres retsordfører Peter Frølich mener, at en samtykkelov i bedste fald vil være symbolsk og forvirrende.

”Dette forslag virker umiddelbart logisk, men er i realiteten forkert og farligt (…) Man skaber usikkerhed om, hvor grænsen for voldtægt går. Man risikerer at straffe uskyldige,” siger han.

Hvem vil Joe Biden lytte til på trosspørgsmål – og hvordan vil han adskille sig fra Trump? I en længere artikel spekulerer mediet Religious News Service på, hvordan den amerikanske politik, der knytter sig til religion og tro, vil se ud under den nyvalgte præsident Joe Biden. Mediet skriver, at Biden sandsynligvis vil lægge sig op ad den model, som George W. Bush og Barack Obama praktiserede. Hvad den helt præcis går ud på, kan du læse i artiklen, der også kommer med en række konkrete navne på religiøse ledere, som Biden vil lytte til.

Den folkekære sanger og sangskriver Michael Bundesen er død. Han blev 71 år. Den triste nyhed opvejes en smule af det faktum, at han efterlader sig et ”hvalhav” af sange, der stadig lever dybt i den danske folkesjæl. Kristeligt Dagblad har tegnet et portræt af den mangeårige frontfigur i Shu-bi-dua.