Dagplejer er skyldig i dødsvold mod etårig pige

Næsten tre år efter, at etårig pige døde, har Retten i Herning afgjort, at en dagplejer er skyldig i dødsvold.

En kvindelig gæstedagplejer er skyldig i dødsvold ved at have slået en 15 måneder gammel pige, så pigen efterfølgende afgik ved døden.

Det har et nævningeting i Retten i Herning afgjort mandag.

Retten har fundet det bevist, at dagplejeren gav pigen i hvert fald to slag, men at hun ikke har rusket pigen.

- Under hensyn til farligheden og grovheden af legemsangrebet, der var rettet imod hovedet, og at det er foretaget mod et 15 måneder gammelt barn, findes det at være en påregnelig følge, at (pigen, red.) afgik ved døden som følge af skaderne, og at det kan tilregnes som uagtsomt, skriver retten i kendelsen.

Anklagemyndigheden havde tiltalt gæstedagplejeren for drab - subsidiært at have begået grov vold med døden til følge, som hun nu er kendt skyldig i.

Den etårige pige blev mandag 25. november 2019 afleveret hos gæstedagplejeren, da den sædvanlige dagplejer var på ferie. Få dage senere, om torsdagen, gik det dog helt galt, da pigen kollapsede og senere døde.

Den 58-årige gæstedagplejer nægter at have påført den lille pige skader. Hun afgav forklaring for retten tidligere i august og beskrev pigen som ulykkelig, skrigende, hysterisk og selvskadende.

Det kulminerede ifølge dagplejeren den torsdag, da pigen pludselig - mens hun skreg - bankede sit hoved op ad en skabslåge.

Da hun senere hentede pigen fra en middagslur, kollapsede barnet, forklarede hun. Da hun ikke kunne få liv i pigen, kontaktede hun forældrene.

De er også blevet afhørt i retten om den skæbnesvangre dag. Moren fortalte, at det hurtigt stod klart, at de skulle have lægehjælp, da de kom frem.

- Det sidste, du må gøre, lille skat, er at lade være med at trække vejret, husker moren at have sagt til pigen, mens de hastede i bilen på vej til lægen.

Pigen blev indlagt på Aarhus Universitetshospital. Her konstaterede lægerne, at pigen havde pådraget sig kraniebrud og blødninger i hjernen.

En politimæssig efterforskning af sagen blev indledt. I juni 2021 – halvandet år efter hændelsen – blev dagplejemoren anholdt. Hun har været varetægtsfængslet siden.

Tre dommere og fire nævninger stemte for at kende dagplejeren skyldig i vold med døden til følge, mens et mindretal på to nævninger ville frifinde hende.

Straffen til gæstedagplejeren udmåles senere.

