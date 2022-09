Dagplejer kræves idømt ni års fængsel for dødsvold mod pige

En 58-årig gæstedagplejer, der mandag er kendt skyldig i vold med døden til følge mod en etårig pige, bør idømmes ni års fængsel.

Det mener specialanklager Pia Koudahl.

- Der er efter min opfattelse ingen som helst formildende omstændigheder ved tiltaltes meget grove vold mod pigen, siger hun i Retten i Herning.

Anklageren lægger vægt på, at pigen var lille og forsvarsløs, og at den 58-årige kvinde var pigens primære omsorgsperson, mens hun passede hende.

Dagplejeren, der har kort, gråt hår og briller, sidder i retten ved siden af sin forsvarer, René Knudsen. Hun kigger ligeud foran sig og dermed væk fra anklageren, der fremsætter kravet til straffen.

Forsvareren taler kun kort om straffen, som han ikke mener skal være højere end seks års fængsel.

Retten har mandag ved middagstid afsagt kendelse om, at kvinden er skyldig i vold med døden til følge, der har en strafferamme på ti år. Der var derimod ikke tale om drab, da kvinden ikke havde til hensigt at slå pigen ihjel.

Ifølge retten har dagplejeren givet pigen i hvert fald to slag.

Den etårige pige blev mandag 25. november 2019 afleveret hos gæstedagplejeren, da den sædvanlige dagplejer var på ferie. Få dage senere, om torsdagen, gik det dog helt galt, da pigen kollapsede og senere døde.

Den 58-årige gæstedagplejer nægter at have påført den lille pige skader. Hun afgav forklaring for retten tidligere i august og beskrev pigen som ulykkelig, skrigende, hysterisk og selvskadende.

Det kulminerede ifølge dagplejeren den torsdag, da pigen pludselig - mens hun skreg - bankede sit hoved op ad en skabslåge. Retten har dog lagt vægt på, at pigen ikke selv kan have påført kranie- og hjernelæsionerne.

Da dagplejeren senere hentede pigen fra en middagslur, kollapsede barnet, forklarede hun. Da hun ikke kunne få liv i pigen, kontaktede hun forældrene, som kørte pigen til lægen.

- Jeg mener, at det er en klar skærpende omstændighed, at tiltalte, som havde pigen i sin varetægt, ikke ringede efter en ambulance, siger Pia Koudahl.

Pigen blev indlagt på Aarhus Universitetshospital. Her konstaterede lægerne, at pigen havde pådraget sig kraniebrud og blødninger i hjernen.

En politimæssig efterforskning af sagen blev indledt. I juni 2021 – halvandet år efter hændelsen – blev dagplejemoren anholdt. Hun har været varetægtsfængslet siden.

Retten i Herning afsiger dommen - altså hvilken straf kvinden skal idømmes - mandag klokken 14.30.

