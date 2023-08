Dagrofa lukker lager og siger farvel til 100 ansatte

Dagligvarekoncernen Dagrofa, der står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb, lukker sit logistiklager i Herning og siger samtidig farvel til 100 ansatte.

Det skriver Børsen.

Koncernen forsøger at forblive konkurrencedygtig ved at optimere forretningen. Det siger Dan Kolding, der er administrerende direktør for Dagrofa Logistik.

- Det er barsk for vores medarbejdere i Herning, men ved at samle tingene kan vi bedre udnytte vores ressourcer og skabe besparelser, siger han til avisen.

- I en branche med lave marginer er du nødt til at se muligheder for optimering. Derfor er det her nødvendigt og rettidig omhu, så vi også i fremtiden er en konkurrencedygtig spiller.

Man vil dog forsøge at hjælpe de fyrede medarbejdere over i nye stillinger. Der skal blandt andet ansættes 60-65 medarbejdere på koncernens lager i Ringsted.

Over for Børsen ønsker direktøren ikke at oplyse, hvor meget Dagrofa regner med at spare med lukningen.

Indtjeningen i dagligvarebranchen har det seneste år været presset af høj inflation og stigende producentpriser hos leverandører.

Også Coop har været hårdt medtaget.

Efter et rekordår under coronakrisen fik koncernen sit dårligste resultat nogensinde i 2022 med et underskud på hele 628 millioner kroner.

Coop har i forvejen mange bolde i luften. Her er man i gang med at gennemføre en betydelig omstrukturering, der skal indskrænke antallet af selvstændige dagligvarekæder.

I begyndelsen af året meldte Coop ud, at man vil samle de største butikker fra kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde, som skal hedde Coop.

Den nye struktur betyder, at koncernen går fra at have otte forskellige kæder til blot tre.

Salling Group kom ud af 2022 med et overskud på 972 millioner kroner. Det er en halvering sammenlignet med året før.

