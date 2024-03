Dagrofa øger indtjeningen i turbulent dagligvare-år

2023 blev et omskifteligt og vanskeligt år for de danske dagligvarekæder.

Inflationen lagde pres på forbrugerne, mens stigende omkostninger gjorde det sværere at skabe overskud i landets detailbutikker.

Aldi smed endegyldigt håndklædet i ringen, nøjagtigt som Irma gjorde det, og både Coop og Salling Group måtte droppe satsninger på onlinehandel.

Ikke desto mindre er Dagrofa-koncernen kommet ud med fornuftige regnskabstal for 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omsætningen er hævet med 639 millioner kroner til 19,4 milliarder kroner, og driftsindtjeningen lød på 426 millioner kroner, hvilket er det bedste resultat i 20 år.

Endelig lykkedes det for tredje år i træk at opnå et positivt resultat efter skat - denne gang på 89 millioner kroner.

Dagrofa, der blandt andet står bag dagligvarekæderne Min Købmænd, Spar og Meny, offentliggør ikke særskilte tal for detailbutikkerne.

Men grossistvirksomheden Dagrofa Logistik - der både leverer varer til Dagrofas egne kæder og til eksterne kunder - hævede omsætningen med omtrent en halv milliard kroner til 14 milliarder.

Koncernchef Tomas Pietrangeli melder dog om "rigtig god vækst" i detailforretningen.

- Noget af det er inflationsbetinget, men vi kan se, at vi får flere kunder, og vi kan også se, at kurvstørrelsen vokser. Og det er jo to meget vigtige parametre. Det betyder, at vi vinder markedsandele, siger han.

Han fortæller videre om et svært første halvår, der efter sommerferien normaliserede sig en hel del.

Derfor tør han også tro på et resultat på nogenlunde samme niveau i 2024.

- Det, der gør det en lille smule uforudsigeligt, er at vi på nuværende tidspunkt ser negativ inflation samtidig med, at omkostningerne til blandt andet lønninger stiger.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men vi kan se, at forbrugertilliden bevæger sig den rigtige vej, og vi kan også se, at danskernes reallønsudvikling også peger i en positiv retning, siger han.

Tomas Pietrangeli forventer, at priskonkurrencen vil fortsætte, men føler sig godt rustet til kampen.

- Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at konkurrencen er benhård på dagligvaremarkedet. Men på trods af det, så kommer vi ud med den bedste driftsindtjening i mere end 20 år.

- Det må ligesom være den bedste bevisførelse for, at vi er rustet. Og vi gør rigtigt meget ud af at fortælle både i Meny, Spar og Min Købmand, at vi prismatcher mod discount på 400 hverdagsvarer, siger han.

Dagrofa ejes af KFI Erhvervsdrivende Fond - tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut - Norgesgruppen og en række købmænd.

Dagrofa driver også Dagrofa Foodservice, der leverer fødevarer til restauranter og storkøkkener.

I alt er der mere end 14.000 ansatte i Dagrofa, når man tæller de selvstændige butikker med.

/ritzau/