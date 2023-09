Danica betaler erstatning til 25.000 kunder

Pensionsselskabet Danica vil betale 250 millioner kroner tilbage til omkring 25.000 pensionskunder, som har fået mangelfuld rådgivning. Det skriver Børsen.

I forbindelse med, at Folketinget tilbage i 2015 vedtog en højere tilbagetrækningsalder, burde en række kunder have fået rådgivning om, hvad det ville betyde for deres pensionsopsparing.

Det har haft betydning for kunder, der har haft et såkaldt livscyklusprodukt, hvor risikoen nedtrappes automatisk.

Både Danica og det daværende SEB Pension - som Danica siden har overtaget - glemte at informere disse kunder om konsekvenserne af den højere tilbagetrækningsalder, og det var en fejl, mener driftsdirektør Jesper Bjerre.

- Der er ikke noget at rafle om. Vi burde have rådgivet nogle kunder, det har vi ikke gjort. Det medfører, at nogle kunder har fået et lavere afkast på opsparingen, end de burde have haft. Det tab kompenserer vi nu, siger han til Børsen.

Erstatningen svarer til forskellen mellem afkastet på en korrekt risikovægtet pensionsportefølje og den uændrede profil, som kunderne har haft.

Danica har ikke tjent ekstra på den manglende rådgivning, og de omkring 10.000 kunder, der har haft økonomisk fordel af at fortsætte med samme risikoprofil, får lov at beholde fortjenesten.

Danica Pension, som er en del af Danske Bank-koncernen, har omkring 750.000 kunder i Danmark.

